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Директор «Минскводоканала»: То, что наработано сегодня в Венгрии и Будапеште, мы изучим и постараемся у себя внедрить

20 апреля 2018 08:23
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Новости Беларуси. Будапешт на этой неделе принимает делегацию из белорусской столицы. В Венгрии проходят Дни Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы

Для нашей стороны это событие – возможность презентовать торгово-экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал.

Директор «Минскводоканала»: То, что наработано сегодня в Венгрии и Будапеште, мы изучим и постараемся у себя внедрить-1

Олег Аврутин, директор «Минскводоканала»:
Все планы связаны с новыми знакомствами, с новым общением. Мы знаем, что водоканал Будапешта, в общем-то, входит в число мировых лидеров, поэтому технологии, которые здесь применены, возможно, нам будут интересны и полезны.

Кроме того, мы планируем изучить возможности Будапешта в создании «Умного города». Мы много раз говорили о том, что в перспективе у нас дистанционный съем показаний воды – это один из элементов «Умного города». Поэтому то, что наработано сегодня в Венгрии и Будапеште, мы с удовольствием изучим и постараемся у себя внедрить.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Венгрия # Олег Аврутин

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