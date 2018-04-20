Директор «Минскводоканала»: То, что наработано сегодня в Венгрии и Будапеште, мы изучим и постараемся у себя внедрить

Новости Беларуси. Будапешт на этой неделе принимает делегацию из белорусской столицы. В Венгрии проходят Дни Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Аврутин, директор «Минскводоканала»:

Все планы связаны с новыми знакомствами, с новым общением. Мы знаем, что водоканал Будапешта, в общем-то, входит в число мировых лидеров, поэтому технологии, которые здесь применены, возможно, нам будут интересны и полезны.

Кроме того, мы планируем изучить возможности Будапешта в создании «Умного города». Мы много раз говорили о том, что в перспективе у нас дистанционный съем показаний воды – это один из элементов «Умного города». Поэтому то, что наработано сегодня в Венгрии и Будапеште, мы с удовольствием изучим и постараемся у себя внедрить.