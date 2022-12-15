Открытки XIX века и Санты из Ганы. Показываем выставку ёлочных игрушек, которая не оставит вас равнодушными

Пока столица настраивается на новогодний лад, исторический музей уже кружит в маскараде. И если вы давно мечтали познакомиться с рождественскими традициями народов мира, вам сюда. Коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек Андрей Бегун в девятый раз подарил билеты в волшебное царство, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Атмосфера в рукавичках.

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

Одна из самых больших коллекций елочных игрушек в мире представлена в Беларуси. Все новые и новые жители Беларуси подрастают, идут в школу и посещают нашу экспозицию. Коллекция представлена в более чем 80 странах, а на этой выставке более 1 000 экспонатов, наиболее интересные. Чтобы посетители могли получить комплексные впечатления об этом всеми любимом празднике.

На оленях или тройке с бубенцами – выбирайте такси сами. И первая остановка в нашем турне – город Лауша в Германии. Именно там появились на свет первые стеклянные игрушки. В 1847 году случился неурожай яблок, которыми украшали елки. Но местные стеклодувы не растерялись и выдули румяные на радость.

Дарина Жиговец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Всегда интересны одни из самых первых игрушек, здесь как раз мы можем их наблюдать. Игрушки сделаны в городе Лауша знаменитыми стеклодувами. Если присмотреться, можно заметить необычную металлическую нить, такой способ изготовления игрушек даже получил свое особое название... Игрушки отображали актуальные явления того времени. Итак, мы с вами можем заметить цеппелины или военные атрибуты, часто изображались фрукты и овощи.

Игрушки с ракушками – клад пиратов Карибского моря. Не меньший восторг вызывает Перу. Вертепы, сценки рождения Иисуса Христа, изображают в маленьких тыковках. Жители Лимы тщательно выбирают белье. Желтое сулит удачу, красное – любовь, зеленое – богатство. Едят 12 виноградин и загадывают 12 желаний. Берите на заметку.

Андрей Бегун:

Одна из самых интересных экспозиций витрин – это Австралия и Новая Зеландия. Ведь именно Австралия первая встречает Новый год и, конечно, в Австралии есть свои особенности. С одной стороны, на верхушку рождественского дерева вешается специальная звезда, она же изображена на флаге Австралии, созвездие Южного Креста. Многие австралийские игрушки характеризуются, представлены эндемиками, то есть теми зверятами, которые живут именно в Австралии – это коала, кенгуру.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Очень интересно, как празднуют Новый год в Африке, используют маски, водят хороводы. Дарина Жиговец:

Да, неспроста эти маски такие пугающие на вид, ведь они служили как раз таки в обрядах, которые проводили, в ритуалах. Эти маски служили для того, чтобы отпугивать ту нечисть, в которую верили люди, те несчастья, которые могли преследовать людей в течение года. Африканские игрушки сделаны все из подручных материалов, из тех же банановых листьев, но стоят достаточно дорого, особенно для туристов. Здесь вы можете увидеть все те же вифлеемские мотивы. Несмотря на то, что казалось бы, христианство, встречается также оно и в Африке.

Снеговички из ваты, шишки из стекла. Рожденные в СССР вспомнят свое детство. С коньком-горбунком, полетом Гагарина и «Карнавальной ночью». И если часики Людмилы Гурченко показывают без пяти до боя курантов, европейские – совсем другая история. Дарина Жиговец:

Новый год – это праздник веселья и улыбок, поэтому даже часы на новогодних елках начали изображать с улыбкой, поэтому именно 10 часов и 10 минут. Один из самых интересных тяжелых предметов нашей выставки – это шар времен Австро-Венгерской империи, весит он полтора килограмма. Появление таких шаров связывают с бальными сезонами в Вене, пик которых приходится на январь-февраль. В это время Вена возвращается в XIX век во время расцвета бальной культуры, к своим нарядам, эстетике и этикету.

Новогоднюю эстетику дополнят оригинальные открытки конца XIX – начала ХХ века. Во все времена люди желали друг друга счастья, здоровья и любви. Ну, а чтобы все сбылось, нужно написать письмо волшебникам. Коллекция Дедов Морозов и Санта Клаусов поразит детей и их родителей.

Андрей Бегун:

Дед Мороз ходит в шубе и в валенках, а Санта Клаус ходит в штанах, курточке и в сапогах. Санта Клаус едет на санях, запряженными оленями, а Дед Мороз – на санях, запряженных лошадьми. Дедушка Мороз как нормальный человек входит в двери, а Санта-Клаус в трубу. Как минимум эти основные отличия должны знать зрители. А у нас такой интересный Санта Клаус, он приехал к нам из Ганы. Такой темненький, загорелый.

Вишенкой на праздничном торте станет Санта-эрмитаж. «Звездная ночь», «Девушка с жемчужной сережкой», «Три богатыря». Шедевры мирового искусства мастерам столичной фабрики удалось перенести на новогодние шары. Ювелирная работа.