УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания

Женщины после 40 лет чаще подвержены риску развития рака груди. Это заболевание, которое приносит с собой изменение формы и структуры молочных желез, болевые ощущения, а если его не заметить сразу и не начать лечение, то метастазы начнут поражать и другие органы и системы. Для выявления различных патологий существует сразу два метода диагностики: маммография и УЗИ.

Людмила Буглаева, врач ультразвуковой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Это метод диагностики заболеваний молочных желез с помощью ультразвука основан на его проникающей способности, поглощающей и отражающей. Метод достаточно несложный, доступный и очень информативный.

Валентин Дзюбан, заведующий отделением лучевой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Маммография – это метод рентгенологического исследования молочных желез. В первую очередь он предназначен для обнаружения злокачественной опухоли. Метод используется широко и повсеместно, оборудование, на котором проводится исследование, производится в том числе и в нашей стране. Маммография проводится предельно просто: человек становится между двумя пластинами аппарата с рентгеновскими лучами, а грудь зажимается между прибором и пластиной. Ультразвуковой метод позволяет визуализировать все подмышечные лимфоузлы, которые в первую очередь поражаются при раке молочной железы. Такое исследование не наносит вреда организму.

Людмила Буглаева:

Ультразвуковое исследование информативно как в молодом возрасте, так и в более взрослом. В отличие от маммографии. Для информативности маммографического исследования важно соотношение железистой жировой ткани. Чем больше жировой ткани, тем больше информативность маммографического исследования. Для УЗИ это неважно. Валентин Дзюбан:

Маммография в более молодом возрасте выполняется реже, поскольку у молодых женщин сохраненная железистая ткань и на этом фоне опухолевые образования видны хуже. И в то же время за счет большого объема сохраненной железистой ткани увеличивается лучевая нагрузка, поскольку рентгеновские лучи поглощаются в ткани молочной железы. Облучается только ткань груди. Однако это не столь принципиально, потому как вопросы, которые стоят при обнаружении опухоли, намного серьезнее, чем лучевая нагрузка, которую получает человек.

Людмила Буглаева:

Исследование должна проводить каждая женщина ежегодно. У нас в центре наблюдаются онкологические пациенты, которые проходят лечение, в процессе лечения, контрольные пациентки, первичные, а также мы оказываем услуги гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам.