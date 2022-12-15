УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания
Женщины после 40 лет чаще подвержены риску развития рака груди. Это заболевание, которое приносит с собой изменение формы и структуры молочных желез, болевые ощущения, а если его не заметить сразу и не начать лечение, то метастазы начнут поражать и другие органы и системы. Для выявления различных патологий существует сразу два метода диагностики: маммография и УЗИ.
Людмила Буглаева, врач ультразвуковой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Это метод диагностики заболеваний молочных желез с помощью ультразвука основан на его проникающей способности, поглощающей и отражающей. Метод достаточно несложный, доступный и очень информативный.
Валентин Дзюбан, заведующий отделением лучевой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Маммография – это метод рентгенологического исследования молочных желез. В первую очередь он предназначен для обнаружения злокачественной опухоли. Метод используется широко и повсеместно, оборудование, на котором проводится исследование, производится в том числе и в нашей стране.
Маммография проводится предельно просто: человек становится между двумя пластинами аппарата с рентгеновскими лучами, а грудь зажимается между прибором и пластиной. Ультразвуковой метод позволяет визуализировать все подмышечные лимфоузлы, которые в первую очередь поражаются при раке молочной железы. Такое исследование не наносит вреда организму.
Людмила Буглаева:
Ультразвуковое исследование информативно как в молодом возрасте, так и в более взрослом. В отличие от маммографии. Для информативности маммографического исследования важно соотношение железистой жировой ткани. Чем больше жировой ткани, тем больше информативность маммографического исследования. Для УЗИ это неважно.
Валентин Дзюбан:
Маммография в более молодом возрасте выполняется реже, поскольку у молодых женщин сохраненная железистая ткань и на этом фоне опухолевые образования видны хуже. И в то же время за счет большого объема сохраненной железистой ткани увеличивается лучевая нагрузка, поскольку рентгеновские лучи поглощаются в ткани молочной железы.
Облучается только ткань груди. Однако это не столь принципиально, потому как вопросы, которые стоят при обнаружении опухоли, намного серьезнее, чем лучевая нагрузка, которую получает человек.
Людмила Буглаева:
Исследование должна проводить каждая женщина ежегодно. У нас в центре наблюдаются онкологические пациенты, которые проходят лечение, в процессе лечения, контрольные пациентки, первичные, а также мы оказываем услуги гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам.
Валентин Дзюбан:
У молодых женщин ультразвуковой метод имеет первостепенное значение. При плотной железистой ткани объемные образования видны ультразвуковым методом лучше. Ультразвуковой метод позволяет нам однозначно дифференцировать – это жидкое кистозное образование либо это тканевое образование, как мы называем, солидное, которое будет подозрительно в отношении опухоли.
Во время обследования врач будет опираться на ваши симптомы и другие показатели, так как некоторые виды образований возможно обнаружить на определенном методе исследования. Например, кисты хорошо видны на УЗИ, а вот микрокальцинаты хорошо поддаются рентгеновским лучам. Обе методики являются взаимодополняющими и часто назначаются совместно, чтобы получить более ясную картину.
Подписывайтесь на нас в Telegram!