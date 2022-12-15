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УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания

15 декабря 2022 14:12
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Женщины после 40 лет чаще подвержены риску развития рака груди. Это заболевание, которое приносит с собой изменение формы и структуры молочных желез, болевые ощущения, а если его не заметить сразу и не начать лечение, то метастазы начнут поражать и другие органы и системы. Для выявления различных патологий существует сразу два метода диагностики: маммография и УЗИ.  

УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания-1

Людмила Буглаева, врач ультразвуковой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Это метод диагностики заболеваний молочных желез с помощью ультразвука основан на его проникающей способности, поглощающей и отражающей. Метод достаточно несложный, доступный и очень информативный.

УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания-4

Валентин Дзюбан, заведующий отделением лучевой диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Маммография – это метод рентгенологического исследования молочных желез. В первую очередь он предназначен для обнаружения злокачественной опухоли. Метод используется широко и повсеместно, оборудование, на котором проводится исследование, производится в том числе и в нашей стране.

Маммография проводится предельно просто: человек становится между двумя пластинами аппарата с рентгеновскими лучами, а грудь зажимается между прибором и пластиной. Ультразвуковой метод позволяет визуализировать все подмышечные лимфоузлы, которые в первую очередь поражаются при раке молочной железы. Такое исследование не наносит вреда организму.

УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания-7

Людмила Буглаева:
Ультразвуковое исследование информативно как в молодом возрасте, так и в более взрослом. В отличие от маммографии. Для информативности маммографического исследования важно соотношение железистой жировой ткани. Чем больше жировой ткани, тем больше информативность маммографического исследования. Для УЗИ это неважно.

Валентин Дзюбан:
Маммография в более молодом возрасте выполняется реже, поскольку у молодых женщин сохраненная железистая ткань и на этом фоне опухолевые образования видны хуже. И в то же время за счет большого объема сохраненной железистой ткани увеличивается лучевая нагрузка, поскольку рентгеновские лучи поглощаются в ткани молочной железы.

Облучается только ткань груди. Однако это не столь принципиально, потому как вопросы, которые стоят при обнаружении опухоли, намного серьезнее, чем лучевая нагрузка, которую получает человек.

УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания-10

Людмила Буглаева:
Исследование должна проводить каждая женщина ежегодно. У нас в центре наблюдаются онкологические пациенты, которые проходят лечение, в процессе лечения, контрольные пациентки, первичные, а также мы оказываем услуги гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам.

УЗИ или маммография? Врачи рассказали, какой метод лучше для выявления заболевания-13

Валентин Дзюбан:
У молодых женщин ультразвуковой метод имеет первостепенное значение. При плотной железистой ткани объемные образования видны ультразвуковым методом лучше. Ультразвуковой метод позволяет нам однозначно дифференцировать – это жидкое кистозное образование либо это тканевое образование, как мы называем, солидное, которое будет подозрительно в отношении опухоли.

Во время обследования врач будет опираться на ваши симптомы и другие показатели, так как некоторые виды образований возможно обнаружить на определенном методе исследования. Например, кисты хорошо видны на УЗИ, а вот микрокальцинаты хорошо поддаются рентгеновским лучам. Обе методики являются взаимодополняющими и часто назначаются совместно, чтобы получить более ясную картину.

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# Здоровье # общество # Людмила Буглаева # Валентин Дзюбан # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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