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Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?

15 декабря 2022 14:11
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Новости Беларуси. Когда труд действительно крут. В Минске 15 декабря выбирают лучший студенческий отряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная церемония официально завершает третий трудовой семестр. Они работали на производстве, в детских лагерях, строительных объектах. Среди значимых объектов мемориальный комплекс «Хатынь». Тысячи ребят со всей страны помогали в реконструкции исторического объекта.  

С подробностями из эпицентра молодежного праздника наш корреспондент Карина Верховцева.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Церемония действительно одна из самых масштабных в этот раз. Здесь из приглашенных около 6 000 человек.  

Проходит церемония награждения ребят, которые особенно отличились в этом трудовом семестре. Совсем скоро разрешится интрига этого дня. Из номинаций – определяют лучший строительный, производственный, сельскохозяйственный и даже медицинский отряды.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-4

Площадка «Чижовка-Арены» сегодня усеяна полноценными интерактивными зонами. Участники студотрядовского движения презентуют свои трудовые проекты. Отразили в основном то, чем занимались этим летом. О своих достижениях до начала мероприятия рассказали виновники торжества.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-7

Елена Шалыпина, магистрант Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
Во время уборочной кто-то трудился у нас механизаторами, кто-то слесарями. Кто-то на отвозке зерна. Девушки, в основном, сидели на весовых, учетчиками зерна были, а молодые люди у нас на отвозке зерна, кто-то помогал комбайнерам, были помощниками комбайнеров. Поэтому мы, так сказать, принимали участие такое прямо, масштабное. Можно, если хорошо стараться, не знаю, как комбайнеры, но учетчиком зерна я заработала за полтора месяца около 2 000.  

Карина Верховцева:  
Студотряды среди молодежи с каждым годом набирают все большую популярность. Зачастую ребята определяют направление, исходя из будущей профессии. Посмотреть изнутри на работу строителя, технолога, агрария, педагога и даже айтишника. Изведать всю внутреннюю кухню, определить для себя недостатки и преимущества. Кстати, приятный бонус: из зарплаты не вычитается подоходный налог. Об итогах крайнего трудового семестра мы поговорили со вторым секретарем ЦК БРСМ Александром Прохоровым.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-10

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:  
Стремимся к тому, чтобы трудоустроить как можно больше ребят. И в целом мы смогли трудоустроить свыше 42,5 тысячи человек. Это на 8 000 больше, чем в прошлом году. Каждый регион добавил. Минск – конечно, это столица, наш лидер по трудоустройству. Свыше 11,5 тысячи. Но каждый район нашей республики, каждая область добавила по сравнению с предыдущим годом.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-13

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Вы знаете, очень приятно находиться среди более 6 000 молодежи, которая принимала активное участие в стройотрядовском движении. Отрадно, что молодежь хочет работать и очень важно, что сегодня органы власти на местах создают рабочие места для того, чтобы была возможность поработать, почувствовать себя в коллективе.  

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?-16

Карина Верховцева:  
Не все студенты живут весело от сессии до сессии. Многие вместо летних развлечений выбирают труд. Поиск новых вакансий для молодежи в организациях и на предприятиях идет постоянно. Поэтому, уверена, что в следующем сезоне мы увидим еще больше инициативных ребят.  

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# БРСМ # общество # Карина Верховцева # Виктор Лискович # Александр Прохоров # Елена Шалыпина # Фотофакт

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