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Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду

15 декабря 2022 14:41
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Розы – самые востребованные цветочные культуры, потому неудивительно, что история выращивания этих красавиц насчитывает не одно столетие. Впервые они появились при монастырях еще в XVII веке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Благородный и утонченный вид растения привлек внимание обеспеченной публики, и королеву цветов начали выращивать в парках местных магнатов и ботанических садах.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-1

Там ученые культивировали видовые розы – шиповники, которые позже сменили первые сорта. Сегодня в мире насчитывается более 35 тысяч видов растения. Благородных красавиц выращивают и в Беларуси. В Центральном ботаническом саду за розарий отвечает Татьяна Никонович.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-4

Татьяна Никонович, агроном, куратор коллекции роз Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Коллекция роз Центрального ботанического сада начала основываться в довоенное время. Было накоплено где-то около 80 видов и сортов роз. В годы войны коллекция была утеряна. В послевоенные годы академик Смольский стал целенаправленно собирать эту коллекцию заново.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-7

Куратором коллекции того времени была Гусарова, за время своей работы она смогла выделить 144 сорта. Центральные ботанические сады Советского Союза передавали друг другу саженцы и черенки, и таким образом в Беларуси создавалась собственная коллекция: кто-то из «новоселов» приживался, а кто-то не выдерживал суровый климат. Наша героиня – сегодняшняя хранительница королевы цветов – проанализировала историю роз в Ботаническом саду.

Татьяна Никонович:
Старинные сорта, в Федерации розоводов принято причислять те сорта, которые были выведены до появления розы «Глория Дей», чайно-гибридной. Те сорта считаются у нас старинными.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-10

Для анализа брали розы, выведенные не позже конца XIX века, которые ученые причисляют к аутентичным. Кроме исторического прошлого, оценивали высоту куста, окраску листьев, размер, форму и количество цветков в соцветии. Также отмечали наличие аромата. Зимостойкость оценивали по 7-балльной шкале. В результате Татьяна отобрала шесть групп роз, наиболее исторически ценных для Беларуси. Одна из них – это ремонтантные розы.

Татьяна Никонович:
Они очень душистые. Форма цветка близка к старинным сортам. Люди заметили роскошь тех времен, этих роз.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-13

Еще одной исторически весомой группой оказались чайно-гибридные розы. Сегодня они считаются самыми распространенными. Цветки классической бокаловидной формы, разнообразных окрасок и с тонким ароматом.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-16

Следующая популярная группа – это роза флорибунда. В 1970-х селекционеры скрестили китайскую и многоцветковую розы и получили полиантовый сорт. Популярность этой культуры в Беларуси объяснима: цветок обладает высокой зимостойкостью, на стволах растения мало шипов, а цветение – обильное и продолжительное. Все эти достоинства сделали розу одной из самых известных в нашей стране.

Татьяна Никонович:
Уже можно полностью их рекомендовать для озеленения, они испытаны на зимостойкость, засухоустойчивость. Переносят нашу оттепель.

Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду-19

Замыкают топ плетистые розы. Они отлично смотрятся в украшении садов, парков и скверов Беларуси. Все эти группы роз отлично подойдут для выращивания в наших условиях. Интересно знать, что Ботанический сад занимается и сохранением редких сортов. Так что если у вас есть уникальные виды роз или шиповника, вы можете передать саженец, его тоже впишут в историю Беларуси. Все эти живые раритеты и итог 70 лет коллекционирования можно увидеть в Центральном ботаническом саду.

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# Растения и цветы # общество # Татьяна Никонович # Фотофакт

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