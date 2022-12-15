Какие виды роз самые популярные в Беларуси? Узнали в Ботаническом саду

Розы – самые востребованные цветочные культуры, потому неудивительно, что история выращивания этих красавиц насчитывает не одно столетие. Впервые они появились при монастырях еще в XVII веке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Благородный и утонченный вид растения привлек внимание обеспеченной публики, и королеву цветов начали выращивать в парках местных магнатов и ботанических садах.

Там ученые культивировали видовые розы – шиповники, которые позже сменили первые сорта. Сегодня в мире насчитывается более 35 тысяч видов растения. Благородных красавиц выращивают и в Беларуси. В Центральном ботаническом саду за розарий отвечает Татьяна Никонович.

Татьяна Никонович, агроном, куратор коллекции роз Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Коллекция роз Центрального ботанического сада начала основываться в довоенное время. Было накоплено где-то около 80 видов и сортов роз. В годы войны коллекция была утеряна. В послевоенные годы академик Смольский стал целенаправленно собирать эту коллекцию заново.

Куратором коллекции того времени была Гусарова, за время своей работы она смогла выделить 144 сорта. Центральные ботанические сады Советского Союза передавали друг другу саженцы и черенки, и таким образом в Беларуси создавалась собственная коллекция: кто-то из «новоселов» приживался, а кто-то не выдерживал суровый климат. Наша героиня – сегодняшняя хранительница королевы цветов – проанализировала историю роз в Ботаническом саду. Татьяна Никонович:

Старинные сорта, в Федерации розоводов принято причислять те сорта, которые были выведены до появления розы «Глория Дей», чайно-гибридной. Те сорта считаются у нас старинными.

Для анализа брали розы, выведенные не позже конца XIX века, которые ученые причисляют к аутентичным. Кроме исторического прошлого, оценивали высоту куста, окраску листьев, размер, форму и количество цветков в соцветии. Также отмечали наличие аромата. Зимостойкость оценивали по 7-балльной шкале. В результате Татьяна отобрала шесть групп роз, наиболее исторически ценных для Беларуси. Одна из них – это ремонтантные розы. Татьяна Никонович:

Они очень душистые. Форма цветка близка к старинным сортам. Люди заметили роскошь тех времен, этих роз.

Еще одной исторически весомой группой оказались чайно-гибридные розы. Сегодня они считаются самыми распространенными. Цветки классической бокаловидной формы, разнообразных окрасок и с тонким ароматом.

Следующая популярная группа – это роза флорибунда. В 1970-х селекционеры скрестили китайскую и многоцветковую розы и получили полиантовый сорт. Популярность этой культуры в Беларуси объяснима: цветок обладает высокой зимостойкостью, на стволах растения мало шипов, а цветение – обильное и продолжительное. Все эти достоинства сделали розу одной из самых известных в нашей стране. Татьяна Никонович:

Уже можно полностью их рекомендовать для озеленения, они испытаны на зимостойкость, засухоустойчивость. Переносят нашу оттепель.