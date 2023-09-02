Открытие второй АЭС и полёт на МКС. Какие ещё идеи прозвучали на Фестивале науки в Минске?

В Ботаническом саду Минска 2 сентября расцвела белорусская наука. Там прошло крупнейшее научно-популярное событие страны. На юбилейном пятом фестивале ученые представили новейшие разработки в самых разных сферах: от медицины до сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инновационные проекты презентовали и наши молодые ученые. Что предлагает наука сегодня? Расскажет Алина Мычко.

В руках наших ученых и робот на цимбалах заиграет. Такое зрелище сегодня можно было наблюдать в Ботаническом саду. Там развернулся целый научный полигон, где ставили яркие опыты, проводили впечатляющие эксперименты. В такой интеллектуальной суматохе рождались новые проекты, идеи и договоренности. «Росатом», к примеру, выразил готовность поддержать Беларусь в открытии второй АЭС.

Станислав Левицкий, директор странового офиса ГК «Росатом» в Беларуси:

Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук, с «Соснами», с привлечением других органов государственного управления для выработки более или менее окончательных конфигураций исследовательского реактора, в каком виде мы будем готовы его реализовывать вместе с белорусскими партнерами.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы ежегодно принимаем в Академии наук более 300 молодых ученых – нам больше не надо. Нам желательно, чтобы они закреплялись. Вот для этого и Фестиваль науки, чтобы мы их увлекли и заинтересовали. Ученые представляли проекты поистине космических масштабов. Кстати, о покорении внеземных просторов гости узнавали из первых уст. Сегодня спикеры в одной из зон Марина Василевская и Анастасия Ленкова – кандидатки на полет на МКС от нашей страны. Девушки рассказали гостям о подготовке к предстоящей миссии. Они пробудут на орбите 12 дней и выполнят научную программу. Сейчас активно готовятся. График очень плотный: с 8 утра до 7 вечера.

Анастасия Ленкова, кандидат на полет на МКС:

Занимаемся теоретически, практически, разбираем конструкцию, компоновку корабля, что там есть, какая аппаратура, для чего она нужна, какие есть системы жизнеобеспечения.

Марина Василевская, кандидат на полет на МКС:

Проект государственный, очень важен для нашей страны, поэтому относимся к обучению ответственно. Со своей стороны будем сделать все возможное, чтобы поглотить все знания науки космической.

Олег Новицкий, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт:

Девушки очень хорошо идут в процессе подготовки, все инструктора очень довольны. Мне как белорусу очень приятно, конечно. Они поглощают знания, хорошо сдают зачеты, экзамены. Новейшие разработки, передовые технологии и инновационные решения представляют сегодня наши молодые ученые. На фестивале собрана сотня лучших. Перспективные проекты предлагают и в сфере сельского хозяйства, и в робототехнике, и в медицине. Многие из них уже внедрены и используются, другие еще на стадии опытного образца.

Алина Мычко, корреспондент:

Идей у наших ученых огромное множество. Вот эта машина, к примеру, может сортировать картофель. Особая система зрения распознает повреждения, зеленые участки, червоточины на клубнях. После чего сжатая струя воздуха сбрасывает их с конвейера. В разработке принимал участие Максим Курилович. Максим, расскажите, где может использоваться такая технология? Максим Курилович, научный сотрудник группы:

Для отделения клубней картофеля отечественной промышленностью выпускаются инспекционные столы. Данная сортировка позволит с помощью технического зрения, в том числе инспекции, заменить ручной труд и в дальнейшем картофель может идти на реализацию.

На фестивале и физики, и лирики легко находят общий язык. Это доказали специалисты белорусской нотариальной палаты. Сегодня они заключили договор о сотрудничестве с Советом молодых ученых Академии наук и будут продолжать разрабатывать проект уже вместе. Главная идея – сделать услуги нотариусов доступными в онлайн-режиме.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Наш Совет молодых нотариусов, их умом, идеями мы и двигаем эту информатизацию в процессе осуществления нотариальной деятельности. И когда с одной стороны гуманитарии, которые понимают запросы, и технари, которые могут предоставить ответы на эти запросы, соединяются, имеют площадку, на которой мы будем проводить какие-то общие мероприятия. Мы так и будем двигаться рука об руку.