Пустовой: «Раньше знал учитель, а сейчас Google. И верим, и следуем. Так и создаются манкурты»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Вось найсці б тыя словы, што назаўжды апантана апанавалі душу нашага народу. І ніколі, чуеце, ніколі б брат не пайшоў на брата. Не на вуліцах мітуслівай сталіцы, не ў непрадказальнай інтэрнэт-прасторы. Дык у чым сіла, беларус? У нашай людскасці. А гэта і выхаванне, і адукацыя. І на жаль зараз такі час, што людскасць таксама патрэбна бараніць. Як і свае крыніцы адвечных традыцый, што намагаюцца забрудзіць і запэцкаць. Таму вельмі важна чуць сапраўднае слова, што гэтымі днямі гучыць у сталіцы Дня беларускага пісьменства – Гарадку.

Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Георгий Скорина и Симеон Полоцкий. В биографии белорусского народа много имен. Но они первенцы. Сложный и тернистый путь у светочей. Вести народ к книге, к знаниям. Знать. Это существительное пошло о глагола знать. Владеть информацией. Скорина вбивает в летопись нашей истории возможность «людьми зваться». Без книги, без стихотворения Гусовского, без научной школы, без БГУ в начале XX века и Академии управления и в его конце были бы мы народом, нацией, государством? Ведь так бы и остались наши победы мифическими историями, а многовековые приобретения – утраченным наследием. Но нет, звучит громко слово белорусов.

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