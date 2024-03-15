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Открыта регистрация участников на вторую деловую игру «Голос лидера». Никита Рачиловский рассказал, что получит победитель

15 марта 2024 11:38
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.

Юрий Царев, ведущий:
Молодежный парламент открывает регистрацию участников на второй конкурс «Голос лидера». Что это за конкурс? Каковы его цели? И кто может стать участником?

Открыта регистрация участников на вторую деловую игру «Голос лидера». Никита Рачиловский рассказал, что получит победитель-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Открылась регистрация на вторую деловую игру – это моделирование ситуации дебатов кандидатов в депутаты. Когда ты не знаешь, что у тебя могут спросить, какой тезис будет у оппонента, чем его аргументировать.

Здесь нужно иметь хорошие аналитические способности, широкий кругозор, чтобы грамотно отвечать, быстро анализировать ситуацию, моделировать, прогнозировать и в конечном счете уметь работать с людьми.

Мы задаем вопросы нашим участникам, связанные с государственной молодежной политикой, социальной политикой, вопросы, которые волнуют наших граждан, молодежь.

Открыта регистрация участников на вторую деловую игру «Голос лидера». Никита Рачиловский рассказал, что получит победитель-4

Юлия Самусенко, ведущая:
Сколько человек пройдут в финал и что ждет победителей?

Никита Рачиловский:
В финал пройдут около 15 человек, как было и в первой деловой игре. Победителя ждет прекрасный опыт, новые знакомства, возможность работать дальше с нами постоянно, заявить о себе, войти в кадровый резерв, постоянно быть в повестке. И, конечно же, ценные призы.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юрий Царёв # Никита Рачиловский # Юлия Самусенко # Александр Меженный

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