Открыта регистрация участников на вторую деловую игру «Голос лидера». Никита Рачиловский рассказал, что получит победитель

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.
Юрий Царев, ведущий:
Молодежный парламент открывает регистрацию участников на второй конкурс «Голос лидера». Что это за конкурс? Каковы его цели? И кто может стать участником?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Открылась регистрация на вторую деловую игру – это моделирование ситуации дебатов кандидатов в депутаты. Когда ты не знаешь, что у тебя могут спросить, какой тезис будет у оппонента, чем его аргументировать.
Здесь нужно иметь хорошие аналитические способности, широкий кругозор, чтобы грамотно отвечать, быстро анализировать ситуацию, моделировать, прогнозировать и в конечном счете уметь работать с людьми.
Мы задаем вопросы нашим участникам, связанные с государственной молодежной политикой, социальной политикой, вопросы, которые волнуют наших граждан, молодежь.
Юлия Самусенко, ведущая:
Сколько человек пройдут в финал и что ждет победителей?
Никита Рачиловский:
В финал пройдут около 15 человек, как было и в первой деловой игре. Победителя ждет прекрасный опыт, новые знакомства, возможность работать дальше с нами постоянно, заявить о себе, войти в кадровый резерв, постоянно быть в повестке. И, конечно же, ценные призы.
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