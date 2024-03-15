Открыта регистрация участников на вторую деловую игру «Голос лидера». Никита Рачиловский рассказал, что получит победитель

Юрий Царев, ведущий: Молодежный парламент открывает регистрацию участников на второй конкурс «Голос лидера». Что это за конкурс? Каковы его цели? И кто может стать участником?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Открылась регистрация на вторую деловую игру – это моделирование ситуации дебатов кандидатов в депутаты. Когда ты не знаешь, что у тебя могут спросить, какой тезис будет у оппонента, чем его аргументировать.

Здесь нужно иметь хорошие аналитические способности, широкий кругозор, чтобы грамотно отвечать, быстро анализировать ситуацию, моделировать, прогнозировать и в конечном счете уметь работать с людьми.

Мы задаем вопросы нашим участникам, связанные с государственной молодежной политикой, социальной политикой, вопросы, которые волнуют наших граждан, молодежь.