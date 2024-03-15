Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями
В войсковой части 5448 в преддверии 106-й годовщины со дня образования внутренних войск МВД чествовали лучших служащих-срочников, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для парней, которые совсем недавно вступили во взрослую жизнь, самый ценный и долгожданный подарок – возможность увидеться с родными и побывать дома.
Поэтому от первого заместителя командующего внутренними войсками служащие получили не только благодарность, но и трехсуточные увольнительные. На торжественное мероприятие пригласили и родителей бойцов, которые смогли разделить радость этого события и уже вместе с сыновьями поехать домой.
Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси – начальник штаба:
У нас есть сегодня возможность поблагодарить родителей наших военнослужащих, сказать им спасибо за воспитание таких сыновей. За воспитание настоящих мужчин, патриотов, тех, кто ежедневно выходит на боевую службу в разных точках, уголках нашей страны и делает улицы наших городов безопаснее и спокойнее.
Илья Кулинкович, военнослужащий ВЧ 3310:
На самом деле было очень приятно и даже неожиданно получить трехсуточное увольнение от командования войск, так как наравне со всеми солдатами срочного призыва выполнял воинский долг и задачи, поставленные мне, в полном объеме и мере.
Для многих юношей это первый этап самостоятельной жизни, и в командовании делают все возможное, чтобы непростой период прошел для парней максимально комфортно. К слову, торжественный ритуал чествования отличившихся бойцов уже становится доброй традицией.