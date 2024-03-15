Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями

В войсковой части 5448 в преддверии 106-й годовщины со дня образования внутренних войск МВД чествовали лучших служащих-срочников, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для парней, которые совсем недавно вступили во взрослую жизнь, самый ценный и долгожданный подарок – возможность увидеться с родными и побывать дома.

Поэтому от первого заместителя командующего внутренними войсками служащие получили не только благодарность, но и трехсуточные увольнительные. На торжественное мероприятие пригласили и родителей бойцов, которые смогли разделить радость этого события и уже вместе с сыновьями поехать домой.

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси – начальник штаба:

У нас есть сегодня возможность поблагодарить родителей наших военнослужащих, сказать им спасибо за воспитание таких сыновей. За воспитание настоящих мужчин, патриотов, тех, кто ежедневно выходит на боевую службу в разных точках, уголках нашей страны и делает улицы наших городов безопаснее и спокойнее.

Илья Кулинкович, военнослужащий ВЧ 3310:

На самом деле было очень приятно и даже неожиданно получить трехсуточное увольнение от командования войск, так как наравне со всеми солдатами срочного призыва выполнял воинский долг и задачи, поставленные мне, в полном объеме и мере.