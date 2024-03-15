Международный квартал открыли на 31-й книжной выставке-ярмарке в Минске

Зарубежная литература на любой вкус! Международный квартал открылся на 31-й книжной выставке-ярмарке в Минске, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива призвана продемонстрировать, что мир прекрасен в своем многообразии, а культурные, религиозные, языковые и другие различия не мешают стремлению к общим фундаментальным ценностям и идеалам.

Здесь свои литературные новинки и классические произведения представляют более 20 государств – от Пакистана до Бразилии. Самый большой стенд в 2024 году подготовил Иран. Исламская республика привезла более 500 книг, подобранных для русскоязычного читателя. Широко представлены также китайские издательства. Кроме того, в форуме впервые принимает участие представитель Арабской Республики Египет, писательница Доха Мустафа Асси. В целом вниманию посетителей доступны более сотни стендов с литературой разных жанров и направлений.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Странам, конечно, непросто (особенно странам дальнего зарубежья) принимать участие, поскольку есть определенные транспортно-логистические ограничения. Хотя бы потому, как передать сюда большую коллекцию современной литературы. В основном приходится это делать посредством присутствующих здесь загранучреждений, посольств, у которых есть свои небольшие библиотеки, либо в рамках передачи диппочты удается небольшие пакеты с новыми изданиями передать для демонстрации здесь поклонникам книг. Ведь у нас есть очень много людей в стране, которые изучают иностранные языки, хотят прикоснуться к современному слову на арабском языке, на фарси.