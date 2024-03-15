Обучиться моделингу можно онлайн! Рассказываем о школе GloriLo

Глория Даудова, дизайнер нижнего белья, директор модельной школы GloriLo, многодетная мама:

Моя школа существует на протяжении года. Моделями могут стать девушки, которые прошли профессиональную подготовку не только в моей школе, но и других.

Александр Меженный, ведущий:

По факту, это курсы повышения квалификации? Или есть обучения с нуля?

Глория Даудова:

Мы рассматриваем и как повышение квалификации, а также курсы с нуля. Берем и новичков.

В моей школе мы рассматриваем учениц с 7 до 45 лет. На каждую возрастную категорию разбита своя программа и свое обучение. Если мы рассматриваем детей 7-14 лет, у них программа разбита на дефиле, фотопозирование, основы макияжа, основы стиля. Все разбито именно под возраст, приоритеты. И, конечно же, для будущей работы, чтобы студент мог себя реализовать и зарабатывать на этом деньги.

Юрий Царев, ведущий:

Очень интересный онлайн-формат. Насколько он себя оправдал? И насколько модельной профессии можно обучить онлайн?

Глория Даудова:

Это совершенно новая фишка. Мы ее только запускаем, и она уже начала себя оправдывать. Не все могут ездить на занятия. Это более гибкое обучение, большинству оно зашло.