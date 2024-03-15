Обучиться моделингу можно онлайн! Рассказываем о школе GloriLo

Гости студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глория Даудова, директор модельной школы GloriLo, и модель Наталья Прошурина.
Гости студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глория Даудова, директор модельной школы GloriLo, и модель Наталья Прошурина.
Глория Даудова, дизайнер нижнего белья, директор модельной школы GloriLo, многодетная мама:
Моя школа существует на протяжении года. Моделями могут стать девушки, которые прошли профессиональную подготовку не только в моей школе, но и других.
Александр Меженный, ведущий:
По факту, это курсы повышения квалификации? Или есть обучения с нуля?
Глория Даудова:
Мы рассматриваем и как повышение квалификации, а также курсы с нуля. Берем и новичков.
В моей школе мы рассматриваем учениц с 7 до 45 лет. На каждую возрастную категорию разбита своя программа и свое обучение. Если мы рассматриваем детей 7-14 лет, у них программа разбита на дефиле, фотопозирование, основы макияжа, основы стиля. Все разбито именно под возраст, приоритеты. И, конечно же, для будущей работы, чтобы студент мог себя реализовать и зарабатывать на этом деньги.
Юрий Царев, ведущий:
Очень интересный онлайн-формат. Насколько он себя оправдал? И насколько модельной профессии можно обучить онлайн?
Глория Даудова:
Это совершенно новая фишка. Мы ее только запускаем, и она уже начала себя оправдывать. Не все могут ездить на занятия. Это более гибкое обучение, большинству оно зашло.
Наталья Прошурина, модель:
Модельных школ очень много в Беларуси, по всем регионам. Но девушки стремятся обучаться у столичных специалистов. Дальнейшая перспектива более радужная, когда ты заканчиваешь это в Минске. Идея онлайн помогает девушкам из любых регионов.
Онлайн там можно получить очень много и интересно. Ты можешь заниматься по индивидуальной программе. Даже позирование можно выучить по онлайн-курсам.
Юрий Царев:
Можно ли в онлайн стартовать с нуля?
Глория Даудова:
Да. Мы разработали эти уроки с нуля. Например, дефиле. Преподаватель с нуля ставит шаг, походку. Каждое видео мы фиксируем, прорабатываем, все ошибки разбираем и отправляем. Онлайн-курс разработан и для новичков.
У меня все клиенты – состоявшиеся личности, которые оплачивают уроки. Они не очень дорогие, тем не менее платные.
Юлия Самусенко, ведущая:
Поддержка после выпуска моделей продолжается?
Глория Даудова:
Конечно. Я дополнительно дизайнер нижнего белья, езжу за пределы Республики Беларусь, ставлю свои проекты и показы. Всех своих моделей я приглашаю как дизайнер участвовать в проекте. Также сватаю своих моделей в телевизионные проекты. Предлагаю своих моделей и другим дизайнерам, чтобы они пробовали себя. Не просто прошел обучение, и забылось на этом – нет. Практически все модели, которые выпускаются из моей школы, потом еще где-то выступают.
Добро пожаловать в мир большого моделинга! А дорогу туда открывает модельная школа GloriLo.
*На правах рекламы.