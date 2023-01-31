«Открыли первую в Беларуси средневековую деревянную дозорную башню». Какие туристические объекты появятся?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Юлия Бешанова, ведущая:

Полностью готов к приему посетителей Коссовский замок. Что еще сейчас на стадии готовности, полуготовности? Согласитесь, Беларусь не очень большая страна и все яркие туристические объекты местные жители посещают в достаточно короткие сроки. Что еще посмотреть?

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Под пристальным вниманием держим дворец Булгаков в Жиличах. Это тоже хороший кластер, если двигаться на восток. Получается хорошая связка: Бобруйск – Красный Берег – Жиличи. Там действительно сильные объекты, взаимодополняющие. В планах у нас разработка отдельной экскурсии по данному маршруту, потому что эти объекты затрагиваются. Есть обзорная экскурсия по Бобруйску, но хочется это все увязать в единый маршрут, потому что получается очень качественный продукт. Плюс, он тут по-другому подается, замковый кластер Крево – Гольшаны. Там совсем другая концепция музеефикации. Сейчас в Гольшанах как раз начинается новый этап. Это экспонирование руин без их восстановления. Если мы видим в Лидском замке, в Мире, Несвиже полное восстановление памятника, то здесь, учитывая высокую степень разрушений, идет консервация с частичной реставрацией. Тут такой подход, когда люди оказываются в совершенно необычном пространстве. Металлические конструкции вокруг руин замка позволяют окинуть взором и сами руины, и местность вокруг. Это необычно и для детей, и для взрослых. При этом ты попадаешь в какое-то оформленное, завершенное экспозиционное пространство – в башне, подвале. Очень интересно. Опять же, в Крево открыли первую в Беларуси средневековую деревянную дозорную башню. На Юрьевой горе, откуда открывается прекрасный вид на руины замка, на территорию, кревские окрестности. Вообще, очень приятно наблюдать, как активно идут реставрационные и консервационные работы.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

У нас есть пилотные проекты по каждой области. Вспоминая 2022 год, Год исторической памяти, как раз Гомельская область уже закончила свой пилотный проект именно по исторической памяти. Такой памятник, как «Ола», конечно, заслуживает посещения. Я думаю, что Беларусь туристическая важна такими сильными местами, как Хатынь, которую все знают. Сегодня у нас уже есть памятник «Ола», тоже место притяжения памяти, где мы испытываем очень сильные чувства долга, преданности. Юлия Бешанова:

Но и гостям из стран СНГ это важно и интересно. Ирина Воронович:

Да. Красный Берег, детский лагерь, где тоже сильная эмоциональная связь с нашими предками. Какую бы область мы ни взяли, каждая старается сегодня удивить своей изюминкой, что-то подготовить, чтобы для туристов было интересно. Это не только археологические или культурные объекты. Почему любят Беларусь иностранцы? За нашу природу. У нас есть туры – Ольманские болота, Ельня. Юлия Бешанова:

Они тоже пользуются популярностью? Ирина Воронович:

Очень большой. Это тоже наша изюминка, потому что ни в одной другой стране таких туристических путешествий нет.