«Открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно». Белоруска рассказала, как помогает воспитанникам детских домов

Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы усыновили троих детей. Как вы вообще пришли к этому решению?

Оксана Кузьмина, индивидуальный предприниматель:

Чужих детей не бывает. Началось с того, что в 2011 году мы открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно местный приют, подстригать мальчиков и девочек – отсюда началось. Первых троих детей – семью взяли на патронат на летний период. Мы с ними до сих пор общаемся. Мне уже Александра внука родила, получается. Они к нам все приходят, у них не хватает этого тепла, наверное. Они оттуда выходят – из приютов, детских домов, не понимают, что даже чай готовится, потому что им все приносят готовое. Они не могут развиваться. Ни готовка, ни гвозди прибить – ничего этого не показывают. Есть плохие примеры – они выходят и не знают, куда идти, просто их не готовит никто. Я еще состою в «Арифметике добра». Там из детских приютов берут детей и говорят: «Ты кем хочешь стать?» Она говорит, допустим: «Я – парикмахером». Они из заявок выбирают, кто парикмахером, и по Viber нас соединяют. Мы рассказываем про свою профессию, какие плюсы, минусы, где лучше учиться. Допустим, по возможности могут взять на патронат. То есть водить их на репетиторство и дальше дать им профессию в будущее.