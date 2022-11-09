«Открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно». Белоруска рассказала, как помогает воспитанникам детских домов
Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы усыновили троих детей. Как вы вообще пришли к этому решению?
Оксана Кузьмина, индивидуальный предприниматель:
Чужих детей не бывает. Началось с того, что в 2011 году мы открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно местный приют, подстригать мальчиков и девочек – отсюда началось. Первых троих детей – семью взяли на патронат на летний период. Мы с ними до сих пор общаемся. Мне уже Александра внука родила, получается. Они к нам все приходят, у них не хватает этого тепла, наверное. Они оттуда выходят – из приютов, детских домов, не понимают, что даже чай готовится, потому что им все приносят готовое. Они не могут развиваться. Ни готовка, ни гвозди прибить – ничего этого не показывают. Есть плохие примеры – они выходят и не знают, куда идти, просто их не готовит никто.
Я еще состою в «Арифметике добра». Там из детских приютов берут детей и говорят: «Ты кем хочешь стать?» Она говорит, допустим: «Я – парикмахером». Они из заявок выбирают, кто парикмахером, и по Viber нас соединяют. Мы рассказываем про свою профессию, какие плюсы, минусы, где лучше учиться. Допустим, по возможности могут взять на патронат. То есть водить их на репетиторство и дальше дать им профессию в будущее.
Алеся Лакина:
Усыновленные дети вас любили, просто потому что вы их усыновили или вам пришлось как-то заслуживать свой авторитет?
Оксана Кузьмина:
Я все-таки отталкивалась от своих родителей, воспитывала так же, как и меня. Я хочу сказать, что мне до сих пор благодарности присылают. Даже мелочь, но приятно – у меня соседка говорит: «Так приятно. Ваши детки воспитаны. Всегда дверь откроют, спасибо скажут, поздороваются, спросят, чем помочь можно». Единственное, что, конечно, когда переходный возраст… У нас Сергей был, мы его взяли уже большим, 12 лет. То, что его забрали опекуны, его родственники, получается, в протест как-то очень незаконно себя вел. Мой муж приехал, с ним поговорил, и до сегодняшнего момента все хорошо. Маме помогает, устроился на работу, закончил училище. Но очень тяжело было поначалу.
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