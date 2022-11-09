Присутствует потребительское отношение. Почему воспитанникам детдомов сложно приспособиться ко взрослой жизни?

Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бытует мнение, что дети, которые росли и воспитывались в интернате без родительской любви, внимания и ласки, вырастают озлобленными, обиженными на весь мир, ущемленными в своих правах, в правах на эту любовь. Так ли это есть на самом деле либо это какой-то стереотип?

Ольга Агеева, психолог:

К сожалению, это не стереотип. Я когда работала с детками из детского дома, имела честь видеть и отслеживать их рассуждения на эту тему. Они считают, что им все должны, потому что они обделены больше, чем другие. Причем они это высказывают прямо открытым текстом, что вы мне должны. Общество, государство мне должно, потому что у всех есть мамы, а у нас нет. То есть воспитатель не может объяснять каждому, что хорошо и что плохо, держать за ручку – есть просто общие нормы. Эти детки действительно считают, что они особенные. К ним надо особенно относиться, о них должны заботиться. У них присутствует такое, я бы сказала, потребительское отношение. Есть действительно тот момент, что они выходят из детского дома совершенно неприспособленные к обычным бытовым вопросам – это правда, потому что им все приносят. То есть это потребительское отношение мы взращиваем в них сами, не дети виноваты. Их обслуживают, обстирывают, для них готовят, делают все. Они не распоряжаются своими деньгами, не заботятся ни о чем, им абсолютно все дается. У них не складывается, понимание, что макароны действительно готовят не на сковородке, а в кастрюле. Такие простые вопросы, как чай и все остальное – они действительно неприспособленные к жизни.