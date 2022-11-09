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«По отношению друг к другу и животным». В чём причина детской жестокости?

09 ноября 2022 18:53
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Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
К сожалению, в интернете можно увидеть ролики, когда именно подростки проявляют какую-то жестокость по отношению друг к другу и животным. Говорят же, что подростки, дети очень жестоки. Можно ли научить ребенка любить окружающий мир? Как подавить эту жестокость?

«По отношению друг к другу и животным». В чём причина детской жестокости?-1

Елена Парчук, начальник Образовательного центра безопасности МЧС, председатель Союза женщин МЧС:
Жестокость же не у каждого ребенка есть изначально. Она же как-то формируется, выплескивается из каких-то ситуаций. Ребенок не рождается жестоким, уже формируется в процессе жизни такое качество у некоторых из них. Поэтому, конечно, когда ребенок растет в любви, уважении, он не будет жестоким. Это абсолютно принципиальное мое мнение – он не будет жестоким, если растет в любви и уважении, когда доверительные отношения в семье, к окружающим. Когда видят пример общения с другими людьми, животными и так далее, то он не будет жестоким.

Для него хаос – это его пространство. В чем могут проявляться индивидуальные особенности ребенка – подробнее здесь.

# Дети # общество # Наталья Надольская # Елена Парчук # Фотофакт

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