«По отношению друг к другу и животным». В чём причина детской жестокости?

Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

К сожалению, в интернете можно увидеть ролики, когда именно подростки проявляют какую-то жестокость по отношению друг к другу и животным. Говорят же, что подростки, дети очень жестоки. Можно ли научить ребенка любить окружающий мир? Как подавить эту жестокость?