«По отношению друг к другу и животным». В чём причина детской жестокости?

Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
К сожалению, в интернете можно увидеть ролики, когда именно подростки проявляют какую-то жестокость по отношению друг к другу и животным. Говорят же, что подростки, дети очень жестоки. Можно ли научить ребенка любить окружающий мир? Как подавить эту жестокость?
Елена Парчук, начальник Образовательного центра безопасности МЧС, председатель Союза женщин МЧС:
Жестокость же не у каждого ребенка есть изначально. Она же как-то формируется, выплескивается из каких-то ситуаций. Ребенок не рождается жестоким, уже формируется в процессе жизни такое качество у некоторых из них. Поэтому, конечно, когда ребенок растет в любви, уважении, он не будет жестоким. Это абсолютно принципиальное мое мнение – он не будет жестоким, если растет в любви и уважении, когда доверительные отношения в семье, к окружающим. Когда видят пример общения с другими людьми, животными и так далее, то он не будет жестоким.
Для него хаос – это его пространство. В чем могут проявляться индивидуальные особенности ребенка – подробнее здесь.