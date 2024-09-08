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«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко

08 сентября 2024 18:54
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Образование – это не только про знания и квалифицированных кадров. Но и про воспитание. Только эта формула работает. А потому и глава государства каждый День знаний проводит с теми, кому строить наше будущее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко-2

Это был разговор нескольких часов, который вместил в себя и 30-летие развития страны, общества и этапов становления института президентства. Глава государства поделился даже личными переживаниями с аудиторией, как с родными людьми. Молодежь отвечала взаимностью.

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом. Подробности.

«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко-4

Он живой, как и мы, любит пошутить, посмеяться, хорошее настроение. Сегодня мы это увидели воочию. Просто открыл для себя нового Президента. Человечно, как родной человек.

«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко-6

Я всегда знала, что это максимально теплый и душевный человек. Я знала, что он атмосферный, потому что, смотря его интервью, я прямо очень плотно наблюдаю за его рабочим графиком, мне очень нравится, как он общается с людьми. Я знала, что эта встреча состоится в любом случае, что она будет очень теплой и душевной, атмосферной. Так и получилось.

Вместе с лайками спикеру, главе государства, презентовали шахматы с колоритом витебской истории. Они украсят музей Дворца Независимости. А «Открытый микрофон с Президентом» ждет и другие вузы страны. Что называется, подключайтесь.

# Молодежь Беларуси # Александр Лукашенко

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