«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко

Образование – это не только про знания и квалифицированных кадров. Но и про воспитание. Только эта формула работает. А потому и глава государства каждый День знаний проводит с теми, кому строить наше будущее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом. Подробности .

Это был разговор нескольких часов, который вместил в себя и 30-летие развития страны, общества и этапов становления института президентства. Глава государства поделился даже личными переживаниями с аудиторией, как с родными людьми. Молодежь отвечала взаимностью .

Он живой, как и мы, любит пошутить, посмеяться, хорошее настроение. Сегодня мы это увидели воочию. Просто открыл для себя нового Президента. Человечно, как родной человек.

Я всегда знала, что это максимально теплый и душевный человек. Я знала, что он атмосферный, потому что, смотря его интервью, я прямо очень плотно наблюдаю за его рабочим графиком, мне очень нравится, как он общается с людьми. Я знала, что эта встреча состоится в любом случае, что она будет очень теплой и душевной, атмосферной. Так и получилось.

Вместе с лайками спикеру, главе государства, презентовали шахматы с колоритом витебской истории. Они украсят музей Дворца Независимости. А «Открытый микрофон с Президентом» ждет и другие вузы страны. Что называется, подключайтесь.