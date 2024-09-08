Азарёнок: у Лукашенко своя школьная философия. Школа – храм, храм – дом Бога, а учитель в нём – священнослужитель

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело». Григорий Азаренок, СТВ:

Президент на педсовете сказал: говорить правду, ничего не приукрашивать. Говорить правду легко и приятно. Давайте в ближайшие 10 минут этим и займемся. Здравствуйте, меня зовут Григорий Азаренок, это программа «Слово и дело», и я пришел с вами поговорить.

Поговорить о нашей молодежи. Вот ведь первая неделя учебы прошла, новые костюмы все показали, красивые пахнущие типографии, из распечатанных пачек учебники получили, все всех похвалили, теперь можно и не совсем празднично. Помните, в пресловутый ковид Батька настоял, чтобы школьники и студенты пошли в школы и вузы, сели за парты и слушали учителей. Чтобы не спешили у нас с этой вкусной конфеткой под названием «цифровизация образования». Как думаете, почему? А потому что только начни. Только дай один разок затратить усилий меньше, и уже потом не вытянешь. Это как с доменной печью, она должна гореть всегда. Погаснет – не запустишь, распускай предприятие. А еще, это же бизнес для тех самых разработчиков цифрового контента. Загнать в компьютер каждый учебник, каждого учителя, каждый урок. Представляете, сколько заказов, сколько денег. Это получается, наши дети станут новой нефтью. Я не хочу, чтобы дети были нефтью.

А потом уровень образования резко упадет, очевидно же. И тогда новый бизнес – репетиторы и покупки платного доступа к цифровым платформам. Ну а дальше наши любимые либеральные догмы. Помните, сколько нам внушали? «Образование не должно напрягать. Не нужны знания, а нужны некие навыки». О, сколько этого говорили. Целые институты на это работали. Целые фонды и НКО. Ученые тети и дяди сидели, писали диссертации и работы. Все это пропихивали наверх. Где они, эти дяди и тети? Кто-то помнит их имена? Можно назвать? Пожалуйста, они же где-то есть, не все же уехали? Когда-то давно министр образования России Фурсенко сказал, как отчеканил: «Советская школа воспитывала человека-творца. Это было ошибочно, глупо. Мы должны воспитывать грамотного потребителя». Воспитали, господа? Где они, грамотные потребители? На Верхнем Ларсе? А советские мужики, творцы на СВО Родину защищают. А где, кстати, господин Фурсенко? Как-то у Сталина был другой подход. Натворил проблем? Отвечать надо. А вот у Батьки совсем другая школьная философия. Школа – это храм. Храм – это дом Бога, а учитель в нем – священнослужитель. Ученики – прихожане, и они должны вымолить у Господа благодать.

Откуда такая философия у Президента? Конечно, от его корней. Расскажу на примере своего отца, тоже деревенского человека. Чтобы попасть в школу в его деревне Рудня в Витебской области, надо было через лес преодолеть десяток километров. На своих двоих. Ребенок с портфелем шагал по темному лесу рано утром, зимой, чтобы достичь заветного храма. А обратно пер на санках из библиотеки книги. По десятку штук. Дюма и прочие приключения. Давайте представим ситуацию. Человеку из, например, 1960-х годов, который выстаивал очереди, доставал из-под полы, менял и так далее, и так далее, томик Дюма, вот этому человеку скажут: у тебя будет устройство, с помощью которого можно в одну секунду достать любую из миллиардов книг всей истории человечества. Но ты будешь там смотреть котов. Он бы покрутил пальцем у виска. Не сочтите за предвзятость, но реально прочитать книжку в 100 страниц для современного ребенка – подвиг, высшее достижение, почти невыносимый труд. Ну скажите, что я не прав, мальчишки и девчонки.

Из социальной сферы надо поганой метлой гнать, во-первых, любые либеральные мантры про инклюзию, про сферу услуг и прочее, а во-вторых, очень жестко контролировать коммерцию. Господь торгашей из храма выгнал, только смаженку мальчишке продать, больше нечего. Вот зачем, например, у нас банки для школьников делают карточки и специально продвигают какие-то курсы финансовой грамотности? Учить эффективно жить с малых лет? А может, нашему мальчишке полезнее жить на всю катушку, разгуляться, потом каяться и так глубины набираться? Ну пойдет девчонка на свидание с финансово грамотным молодым человеком, чтобы он ей в ресторане сказал: «С тебя половина». А еще дискуссия возникла. Вот, мол, в учебниках про 2020 год написали. Молодцы. За четыре года написали. Это мощно. Это похвально. Только Ленин закон о монументальной пропаганде принял в 1918 году, советской власти пару месяцев. А потом только появлялся новый герой, Стаханов, Чкалов и так далее, они сразу обретали свое место на тетрадках, на плакатах, в учебниках. У нас слабо тетрадки с ОМОНом издать, чтоб пацану круто было? Слабо? А почему? Духу нет? Слава богу, мы не болонки больше. Из Болонского процесса вышли. Не надо больше туда. Там остров дураков. Идеально отлаженный, великолепно сделанный, совершенный. Там же развлекать надо детишек, не напрягать.