Как выбрать самый вкусный арбуз? Фермер поделился лайфхаками
Последние 10 лет мы чувствуем, как теплеют наши отношения с природой. Особенно на этом фоне выделяются 2019-й, 2020-й и 2023 годы, которые стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Можно по-разному к этому относиться, но очевидно одно – наш климат уже не будет прежним. Скоро мы и вовсе будем жить, как в тропиках. Вряд ли, конечно, докатимся до пустынь. Но определенные изменения уже начались. Взять хотя бы белорусские поля, где уже не один год цветут и пахнут бахчевые. С некоторых пор эти культуры чувствуют себя в наших широтах буквально как дома.
Особенно прижились арбузы. В Беларуси в 2023 году их урожай составил больше 500 тонн. А в госреестре официально одобрены к прописке на белорусской земле уже 40 сортов этой полосатой ягоды.
Какой из них самый лучший и вкусный? Юлия Шевцова за ответом отправилась к огороднику со стажем, который в арбузах точно знает толк.
В арбузе есть смолы. Если на покупных есть такие капельки смол, то они будут самые сладкие.
Как найти тот самый арбуз, Виктор Дятко знает, как никто другой. Только в этом сезоне житель пристоличья вырастил более 200 полосатых плодов. Его личный рекорд и повод для гордости – арбуз весом 24 килограмма. Остальной урожай тоже впечатляет: больше тонны полосатых ягод, и все на приусадебном участке.
Виктор Дятко:
На глазах меняется климат, какой был у нас еще 5 лет назад – в принципе арбуз не рос.
Сегодня подворье Виктора – настоящая арбузная энциклопедия. Фермер выращивает более 40 сортов бахчевых. Здесь и эксперименты с формой, например, грушевидные плоды, и с содержанием: на грядках спеют ягоды с желтой мякотью или белыми семечками.
Виктор Дятко:
Довольно вкусные и популярные сорта – это «Романза», «Бедуин». Они самые вкусные, самые неприхотливые сорта, которые можно выращивать в Беларуси.
Подробности в видео.