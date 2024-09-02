Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом

На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир. Об этом 2 сентября заявил Президент Беларуси во время встречи со студентами вузов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшняя встреча вовсе не в назидательном тоне. Александр Лукашенко с молодежью всегда говорит открыто (многие так не умеют) и в плотном графике всегда находит время. Но теперь это станет еще одной традицией общественно-политического диалога. Именно с Витебского госуниверситета начинается марафон «открытого микрофона». Сама традиция не нова. В университетах мира всегда выступают самые интересные личности эпохи. Диалог поколений. Диалог, а не монолог. Вопрос первому лицу государства может задать каждый желающий. Это, конечно, ответственно, но Президент разряжает ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понятно, одни ябатьки, как называют нас, собрались, знают слова гимна, даже начальники все пели. Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:

Вот так, живо, смогут задать вопросы нашему Президенту. Президенту, которому мы верим, за которым мы готовы идти. Это правда, Александр Григорьевич. Ребята, это правда?

– Да! Александр Лукашенко:

Диктатура. Валентина Богатырева:

У меня даже такая майка есть, ваша. Александр Лукашенко:

У тебя есть, я знаю. Валентина Васильевна, диктатура. Ни одного оппозиционера в зале. Хотелось, чтобы они были, чтобы мы обсудили и вопросы неудобные. Валентина Богатырева:

Такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года. И мы там обо всем договорились. Атмосфера (по-молодежному – вайб) открытая и располагающая. Время Первого в распоряжении студенчества.

Валентина Богатырева:

Открываешь «Пул Первого», другие Telegram-каналы, смотришь: наш Президент туда полетел, вечером он уже на площади, потому что праздник, на следующее утро еще куда-то. Александр Лукашенко:

Хорошо работает пресс-секретарь. Вот она, приехала тоже. Мы еще ничего не сделали и я, а уже «Пул Первого» забит новостями. Просто – о сложном, откровенно – о глобальном.

Александр Лукашенко:

Лучше жить немножко беднее, чем воевать, как это происходит за пределами нашей страны. Война идет не только там, она у нас идет. Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного. Нынешняя молодежь – поколение гаджетов. Это клише. На диктатуру технологий у ребят реакционный запрос на персонификацию, поэтому звучит много личных вопросов. Причем без ложной скромности. Лукашенко: знания можно получить и в БГУ, и в университете имени Машерова – одинаково. Читайте здесь. Путь Лукашенко – это сложный путь формирования нашей государственности. Путь поисков, преодоления сложностей, нетривиальных решений. Когда нельзя было, говоря по-молодежному, скопипастить чужой опыт или опереться на чье-то плечо. Это был наш уникальный опыт.