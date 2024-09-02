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Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом

02 сентября 2024 18:38
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На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир. Об этом 2 сентября заявил Президент Беларуси во время встречи со студентами вузов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшняя встреча вовсе не в назидательном тоне. Александр Лукашенко с молодежью всегда говорит открыто (многие так не умеют) и в плотном графике всегда находит время. Но теперь это станет еще одной традицией общественно-политического диалога. Именно с Витебского госуниверситета начинается марафон «открытого микрофона».

Сама традиция не нова. В университетах мира всегда выступают самые интересные личности эпохи. Диалог поколений. Диалог, а не монолог. Вопрос первому лицу государства может задать каждый желающий. Это, конечно, ответственно, но Президент разряжает ситуацию. 

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Понятно, одни ябатьки, как называют нас, собрались, знают слова гимна, даже начальники все пели. 

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Вот так, живо, смогут задать вопросы нашему Президенту. Президенту, которому мы верим, за которым мы готовы идти. Это правда, Александр Григорьевич. Ребята, это правда?
– Да!

Александр Лукашенко:
Диктатура.

Валентина Богатырева:
У меня даже такая майка есть, ваша.

Александр Лукашенко:
У тебя есть, я знаю. Валентина Васильевна, диктатура. Ни одного оппозиционера в зале. Хотелось, чтобы они были, чтобы мы обсудили и вопросы неудобные. 

Валентина Богатырева:
Такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года. И мы там обо всем договорились.

Атмосфера (по-молодежному – вайб) открытая и располагающая. Время Первого в распоряжении студенчества.

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом-4

Валентина Богатырева:
Открываешь «Пул Первого», другие Telegram-каналы, смотришь: наш Президент туда полетел, вечером он уже на площади, потому что праздник, на следующее утро еще куда-то.

Александр Лукашенко:
Хорошо работает пресс-секретарь. Вот она, приехала тоже. Мы еще ничего не сделали и я, а уже «Пул Первого» забит новостями.

Просто – о сложном, откровенно – о глобальном. 

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом-6

Александр Лукашенко:
Лучше жить немножко беднее, чем воевать, как это происходит за пределами нашей страны. Война идет не только там, она у нас идет. Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного.

Нынешняя молодежь – поколение гаджетов. Это клише. На диктатуру технологий у ребят реакционный запрос на персонификацию, поэтому звучит много личных вопросов. Причем без ложной скромности. 

Лукашенко: знания можно получить и в БГУ, и в университете имени Машерова – одинаково. Читайте здесь

Путь Лукашенко – это сложный путь формирования нашей государственности. Путь поисков, преодоления сложностей, нетривиальных решений. Когда нельзя было, говоря по-молодежному, скопипастить чужой опыт или опереться на чье-то плечо. Это был наш уникальный опыт.

Лукашенко: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом-8

Александр Лукашенко:
Я первый Президент Беларуси. На кого я буду равняться, если президентов до меня не было? Меня даже когда спрашивают: вы как Президент, кто из исторических личностей вам больше всего нравится? Честно говоря, я не могу назвать такого человека. Многое сделали те, которых я знаю. Но я часто называл де Голля. Свои идеи эти и людей, которые порождали эти идеи, с течением жизни пересматривал. Поэтому я отказался от идеализации. Вы аккуратно к этой истории относитесь, потому что историю часто делали под тот момент, в который жили начальники, руководители. Не надо. Надо спокойно воспринимать эту действительность. И я исхожу из того: пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду Президентом. Вот это будет хорошо.

Подробности смотрите в видео.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Образование в Беларуси

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