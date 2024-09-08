Такого нет больше нигде! Фермеры из-под Молодечно делают уникальный сыр-секрет

На неделе в гости к бизнесменам из-под Молодечно, которые производят уникальные сыры, отправилась съемочная группа СТВ. От любви к буренкам до маленького личного производства. Александр завел свое хозяйство десять лет назад. Его супруга Анастасия – ветеринар по образованию. Сегодня пара не только занимается хозяйством, супруги пошли дальше – открыли свою сыроварню, где создают кулинарные шедевры из домашних продуктов.

Александр Кавецкий, фермер:

Все начиналось с хутора простого, на кухне все в кастрюльках варилось, начинали по чуть-чуть, с малого. Переехали сюда и здесь уже развиваемся дальше. Хутор там, коровы там, я каждое утро езжу доить. Привожу сюда молоко, здесь оно пастеризуется, охлаждается, нормализуется, и все делается под заказ, чтобы свежее сразу покупателю. Взяли 10 гектаров земли в аренду под крестьянское (фермерское) хозяйство, в Молодечненском исполкоме помогли нам с этим вопросом, мы благодарны. Дальше будем развиваться, стараться.

Успех как зрелый сыр: иногда нужно потерпеть, чтобы насладиться настоящим вкусом. Александр и Анастасия начинали буквально с нуля: закупали технику, экспериментировали с сочетаниями ингредиентов. Бывали и неудачи: на первых этапах потеряли около 5 тысяч белорусских рублей, впустую было вылито больше 200 литров молока. Путем проб и ошибок нашли ту самую формулу нежного крафтового сыра.

А фирменный сыр «секрет», который Анастасия и Александр придумали сами, известен далеко за пределами Молодечно. Аналогов этого сыра нет не только в Беларуси, но и за ее пределами. С ростом спроса и популярности Анастасия решила оформить авторские права на свой «секрет». Теперь это официально уникальный продукт.