Новости Беларуси. Работники гражданской авиации Беларуси отмечают профессиональный праздник.

История воздушных пассажирских перевозок в нашей стране началась в 1933 году прошлого столетия. Тогда было открыто регулярное сообщение между Минском и Москвой.

Сегодня к услугам пассажиров предлагаются десятки регулярных и чартерных рейсов. Не менее амбициозные планы и на будущее.

Вторую белорусскую авиакомпанию откроют в Гродно. Реализация российского инвестпроекта будет поэтапной. Первые самолеты планируется приобрести уже в начале 2015 года, а собрать полный авиапарк к 2020-му.

Это позволит открыть новые маршруты и создать дополнительные рабочие места. Изначально освоят российское направление, но не за горами и прямые рейсы в страны Европы.

Что касается дополнительных кадров, то этот вопрос решится с созданием Академии гражданской авиации.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Академия позволит прежде всего создать научную вертикаль. С этого момента мы не просто вывеску сменим, мы коренным образом изменим систему подготовки авиаперсонала.

Анатолий Гусаров, генеральный директолр ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

В связи с тем, что компания «Белавиа» очень динамично развивается на протяжении нескольких лет, мы ежегодно увеличиваем количество специалистов, нам крайне необходимы авиационные инженеры, бортпроводники, летчики. И если подготовку бортпроводников мы в большей степени осуществляем самостоятельными усилиями, летный состав готовим в зарубежных учебных центрах, то технический персонал – основное учебное заведение – это наш Высший авиационно-технический колледж, на базе которого создается Академия.

Изменения ожидают и Национальный аэропорт «Минск». В конце 2018 года здесь появится вторая посадочная полоса и Минский завод гражданской авиации.

Сейчас через белорусское воздушное пространство пролегает путь авиалайнеров около тысячи компаний. А Национальный аэропорт по техническим характеристикам относится к числу лучших в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.