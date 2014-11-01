«В Минске чувствуется атмосфера СССР, но это лишь плюс!» Как заработать на серпе и молоте?

Сьезд в Беларуси проходит, но коммунизм в Беларуси уже не строят. И нигде не создали за всю историю человечества. Трудно, наверное, переломить сознание…

Анекдот такой есть:

«Стоит Рабинович (или Абрамович - как угодно) у себя в огороде и закапывает деньги. А сосед и спрашивает, если Абрамович:

- Рома, что ты делаешь? Ведь скоро наступит коммунизм, и денег вообще не будет!

- Это у вас не будет! А у меня будут…

А можно еще продолжить:

- Рома, а зачем тебе деньги когда мы движемся к коммунизму?

- Как это зачем? На обратную дорогу!»

Так вот почти анекдотичная ситуация уже из нашей жизни. В Минске в Домике-музее 1-го съезда РСДРП все последние недели выставлялись и до сих пор стоят восковые фигуры царской семьи Николая Второго, которую большевики расстреляли! 7-е ноября встретит царская семья в домике, где искру революции высекали. Что это ирония или акт покаяния? По крайней мере, очевидно, что компартия уже не у руля.

Хотя в Беларуси есть компартия - аж две сохранились! И в Америке компартия есть, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Но в Америке нет символов эпохи строительства коммунизма, а у нас остались – и это сегодня популярная туристическая тема. Ее исследовала Анастасия Дехтяр.

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В этом году в конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Назад в СССР», обойдя Грузию и Казахстан, побеждает Беларусь. Журнал Forbes утверждает, что если вы в тоске по былому, то покупайте ностальгический тур и прямиком в отпуск по-советски в самое сердце Европы. А путеводитель Lonely Planet называет Минск «коммунизмом с привкусом капучино». Мы встретились с британским писателем и бизнесменом Ричардом Ла Руина.

На улице Коммунистической взгляд англичанина устремляется в сторону вот этого дома. Говорит, видел его по BBC, здесь жил убийца президента Кеннеди. Продолжаем променад в прошлое и продвигаемся по пробкам современного Минска.

Ричард Ла Руина, бизнесмен, писатель (Великобритания):

В Минске может быть больше, чем в Москве или Киеве, чувствуется атмосфера Советского союза, но это лишь плюс. Здесь безопасно, люди добрые, белорусы уделяют много внимания своим семьям. У меня есть очень много друзей в США и в Европе. У всех есть дурацкие стереотипы, что здесь люди пьют очень много водки, гуляют с медведями на цепи, помимо того есть политические стереотипы. На самом деле все не так.

Ричард к своим 34 годам уже успел побывать и даже какое-то время пожить в 49 странах. И вот решил прекратить свой вояж по земному шару и остановился в Минске. Здесь и живет уже второй год.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Этот участок проспекта в стиле Сталинского ампира (архитектурный стиль). Занесен даже, между прочем, в ЮНЕСКО.

Ричард Ла Руина, бизнесмен, писатель (Великобритания):

Мне очень нравятся все эти здания. Например, в Англии все здания, которые были построены после войны, уродливы. Как я знаю, весь Минск был практически заново построен после войны. И эти здания намного красивее, чем архитектура очень многих городов Европы.

Когда он впервые приехал на постсоветское пространство, изучение недавнего раздела истории проходило по фильмам. Среди кинопособий советской жизни, конечно же, Шурик со своими приключениями, «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Признается, впечатлил и Чебурашка.

Ричард Ла Руина, бизнесмен, писатель (Великобритания):

На уроках истории в школе мы изучали историю больше с проамериканской подачей, скажем, Горбачев подавался как самый настоящий герой, а когда изучали историю Второй Мировой, о СССР речи практически не шло, мы больше слышали о вкладе США и Великобритании.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Знаете, кто этот товарищ?

Ричард Ла Руина, бизнесмен, писатель (Великобритания):

Да, это Владимир Ильич Ленин.

Только в Минске удалось сохранить 16 Лениных, еще с десяток монументов его соратникам.

Ричард Ла Руина, бизнесмен, писатель (Великобритания):

Это не правильно, что какие-то государства хотят стереть свою историю. Для того, чтобы двигаться в будущее, ты должен помнить свое прошлое.

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В то время, когда в соседней Украине готовы сносить и «сажать» даже памятники вождю мирового пролетариата и иже с ними, ребята из приграничного Гомеля спасают останки соцреализма.

Анатомический набор из гипса и еще какого скульптурного материала в лицейских мастерских превращается в обновленный памятник истории.

Максим Котов, учащийся Добрушского профессионального политехнического лицея:

Я хорошо отношусь к этому, потому что, в первую очередь, это какая-никакая, но историческая память, что-то для себя. Я буду идти когда-нибудь со своим другом, со своими детьми когда-нибудь мимо роддома и показывать: вот твой друг, отец чинил этот памятник, работал, старался.

А вот в домике-музее, где больше века назад зарождалась буря революции, отбросили всякий антагонизм и разрушили, на первый взгляд, вообще понятие об исторической субординации.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Чашка, кажется, еще не остыла. Кажется, что вот-вот вышли на улицу участники 1-го съезда РСДРП, но исторический диссонанс: вот буквально за стеной музицирует царская семья Романовых.

Ленин бы, наверное, в тот момент не поверил в роковую удачу, а сейчас бы расценил, как надругательство над искренними революционными чувствами. Впрочем, нынешние хранители музея в резонансной экспозиции не видят ничего предосудительного, скорее это компромисс времени.

Андрей Линевич, ведущий научный сотрудник дома-музея 1-го съезда РСДРП:

Для воссоздания атмосферы мы решили познакомить посетителей не только с событиями начала марта 1898 года, но так же и с родом Романовых - людей, династия которых правила на то время в Российской империи.

В съемном доме на набережной Свислочи делегаты заседали несколько дней, для конспирации даже икона висела. А вот современные коммунисты кроме неизменных идеалов «стройки светлого будущего», позволяют себе и другие верования.

Татьяна Голубева, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Вот, смотрите. Партийный билет почти такой же: Коммунистическая партия Советского союза, Коммунистическая партия Беларуси.

Старая закалка, новые условия, партийное течение в реальном политическом русле и как говорится, свежая кровь.

Татьяна Голубева, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Мы не гонимся за численностью, мы сейчас больше обращаем внимание на качественный состав. Поэтому, скажу честно, у нас в последнее время идет молодежь в партию.

Сейчас в Коммунистической партии Беларуси 6 тысяч членов, а некогда она насчитывала миллионы. Согласитесь, многие и сейчас в своем ларце с документами, так сказать, отложили на память «билет из прошлого». Александр Лукашенко, признался, что и он сохранил «советскую реликвию».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Свой партийный билет в свое время я не сжег. У детей - у старшего - поинтересовался, где мой партийный билет? Дома, в шкафу лежит. В шкафу, знаете, раньше слева в двухстворчатом шкафу полки были, куда складывали постельное белье или еще что-то. Обычно там и партийный билет был. Я туда его положил, там он и лежит, я его видел. Я никогда нигде не скрывал, что я был в Компартии. И подчеркиваю это. Более того, я говорю, что я поддерживаю нашу Компартию.

А вот Ада Алексеевна где-то затеряла свой партийный документ, но до сих пор верна своим убеждениям и передает их поколениям. 85-летняя пионерка пенсионный стаж измеряет галстуками. В пионеры посвятила тысячи минчан.

Несмотря на задор, Ада Черкащенко, признается, тоскует по той, ушедшей эпохе.

Ада Черкащенко, почетный пионер Советского района Минска:

Были сложные времена, но люди были добрее, люди были добрые очень.

***

Многие иностранцы говорят, что Беларусь - это усовершенствованный Советский союз. И это скорее не утопия, а комплимент. Ведь нам удалось сохранить больше положительных моментов. И это не только название улиц, которых в наследство от Советов осталось только в Минске около 40, памятники и архитектура, некий консервативный уклад жизни. Взять те же ГОСТы, с которыми раньше было строго. И это не только мороженное.

Бизнесмен из Бреста долго думал, как расширить свое кофейное дело - он хозяин автоматов с горячими напитками - и поддался ретромании. Вспомнил граненые стаканы и железный утолитель жажды с газировкой. И вот в Бресте появились автоматы родом из СССР.

Денис Маркин, бизнесмен:

Зацепил внешним видом. Ностальгия. Элемент игры.

А вот в Минске можно сделать и гастрономический экскурс в коммунистическое прошлое. Вернет к дням минувшим салат «Обкомовский» и закуска «Вся власть народам». К тому же можно после сытного обеда пуститься в пляс под хиты 80-х. В антураже кафе-бара забываешься о времени. Бабушки, предаваясь воспоминаниям, смахивают слезы, молодежь изучает советские реквизиты.

А здесь машины вне времени. В ретро-парке автолюбителя из Гродно старинные «Волги», «Москвичи», «Победы» и даже правительственный лимузин 1951 года.

Сегей Мукосей, мастер по реставрации автомобилей:

Так наши деды, отцы и мы ездили. Тогда, в Советском союзе, не было охлаждающей жидкости.

Чем старее машина, тем больше спрос. Вот практикуем - у нас картеж единственный в Беларуси.

Как говорят сейчас, такая техника в тренде. Ретромобили охотно берут в аренду молодожены. Вот и зарабатывает Сергей Мукосей «на старине».

Сегей Мукосей, мастер по реставрации автомобилей:

Дети делают свадьбу «золотую» своим родителям. Старички садятся в машину и говорят: вот, вот наша молодость!

Александр Савельев:

На этом шипящем динамике приятно любую музыку слушать...

Немного современных наворотов - и машина набирает обороты. Саше - 21 и он по идее родился уже после распада СССР.

Александр Савельев:

Сама суть этой машины в том, что эта машина - мечта советского человека. У обоих моих дедов были «Жигули». И я решил им показать, что я добился большего — у меня есть «Волга».

Никакого тюнинга, только оригинальный «привет из прошлого» и не важно, что нет гидроусилителя руля и модель не предусматривает правого зеркала заднего вида... Зато сразу понятно - едет символ эпохи.