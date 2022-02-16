«Отклики из 90-х». На что сделать акцент в весеннем гардеробе?

Летящей походкой в весну. Дотянуться до солнца помогут бомберы. Куртки американских летчиков – звезды стритстайла. Добавьте к ним горячее мини, кроссовки, и можно пилотировать на небывалой высоте.

Елена Турбай, стилист:

В тренде экстремально короткая мини-юбка, она может быть как на средней посадке, так и с низкой посадкой. Ее здорово комбинировать с какими-то маскулинными вещами: это может быть жакет оверсайз, косуха брутальная. Здорово этот тренд смотрится с футболками с надписями, опять же это все отклики из 90-х. Чтобы образ ваш был современным и динамичным, вы всегда можете добавлять аксессуары в виде крупных цепей, солнечные яркие очки, просто очки для зрения, но с темной оправой. От кислотных жвачек из 90-х до нежной акварели. Какое настроение включить, решать только вам. Но Леди Уайт – беспроигрышный вариант. Подчеркнет загар, добавит ангельского сияния. Белоснежный или молочный – ориентируйтесь на свой цветотип. И разбавляйте яркими акцентами. Малиновые лодочки. Васильковый платок. Ждите признания вечером.

Елена Турбай:

Вырезы, разрезы разнообразные на изделиях также у нас будут в топе, могут быть под грудью либо выделяя как-то талию, либо разрез может быть на юбке, делая акцент на ноги. В центре внимания остается платье с вырезами и разрезами, смотрится очень женственно и сексуально. Роскошный атлас как любимые духи. Весенний фаворит дизайнеров. Пижамный стайл, блузы с открытой спиной, и вы королева.

Елена Турбай:

Одним из горячих трендов является брючный костюм, их было очень много в этом году на подиумах. Были разные силуэты, выбирайте то, что комфортно для вас. Это может быть приталенный жакет либо жакеты свободного кроя. Пикантности добавляет топ-бра под жакетом. Это смотрится очень сексуально и ярко. Платье с брюками или леггинсами – еще один козырь. Комфортно и женственно в одном флаконе. Классический футляр можно примерить в спелых фруктовых тонах. И жизнь в офисе обогатится новыми идеями. Среди модных фишек – имитация вырезов и длинные рукава с разрезами.