Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. Верховный суд Беларуси 10 марта начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – должностные лица, ранее занимавшие высокие посты, представители коммерческих структур. Им вменяется получение и дача вознаграждений: от 30 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Из зала суда – Дмитрий Боярович.





Дмитрий Боярович, корреспондент:

Для процесса по делу был выбран зал суда Московского района (он один из самых больших в Минске), ведь поддержать обвиняемых пришли многочисленные родственники и коллеги – всего около 50 человек. Заседание проходит в открытом режиме, однако с запретом на фото и видеосъемку.

Из 16 обвиняемых 12 находились за решеткой. Отказываясь общаться с прессой, активно вели беседы с адвокатами. Многие из подсудимых занимали высокие посты. Речь идет о сфере телекоммуникаций и связи, а также банковском секторе. Это руководители крупных предприятий.

«Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией». Президент Беларуси о задержании Втюрина Суммы взяток, которые они брали от поставщиков ТК-оборудования и программного обеспечения, впечатляют: от 30 тысяч до почти 2 миллионов рублей.

Интересно, что один из фигурантов – Андрей Втюрин, экс-сотрудник секретариата Совета безопасности. По данным следствия, в его случае взятка составила почти 400 тысяч рублей. По данным КГБ, его задержали с поличным.

Напомним, первые задержания по громкому делу прошли в апреле 2019 года. Один из фигурантов – Феликс Касперович (экс-глава межбанковского расчетного центра) – и вовсе мог брать взятки, начиная с 2007-го. Половина задержанных – должностные лица госорганов и банковских учреждений. Вторая половина – представители компаний-поставщиков оборудования. В том числе граждане России и Латвии.

Общая сумма взяток, которую изъяли у фигурантов дела – больше 3-х миллионов рублей. Следствие выявило многократные факты коррупции. Пятеро из обвиняемых свою вину признали полностью и сотрудничали со следствием, возместив ущерб.