Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

Новости Беларуси. Весна вновь торопит природу. В начале марта тёплая пора удивила минчан необычным подарком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во дворике на улице Уборевича зацвела сирень. Фото поделился с нами наш зритель. На ветках уже можно рассмотреть фиолетовые почки.