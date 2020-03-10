Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

Новости Беларуси. Весна вновь торопит природу. В начале марта тёплая пора удивила минчан необычным подарком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Весна вновь торопит природу. В начале марта тёплая пора удивила минчан необычным подарком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во дворике на улице Уборевича зацвела сирень. Фото поделился с нами наш зритель. На ветках уже можно рассмотреть фиолетовые почки.
Как правило, цветы сирени появляются в мае, но нынешняя аномально тёплая зима заставила проснуться растения гораздо раньше положенного срока.