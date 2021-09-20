«Я слышу императивный призыв: иди, ищи камни». Художник Игорь Кашкуревич рассказал, как создаёт шедевры

Новости Беларуси. На днях в бывшей мастерской известного белорусского скульптора Андрея Бембеля в рамках фестиваля «Арт-Минск-2021» открылся проект Игоря Кашкуревича. Выставка получила название «Размова з духам камня», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Хацелася, каб у гэтым доміку ўзнікла нейкая вельмі цікавая акцыя. Ігар Кашкурэвіч – той мастак, які здольны зрабіць перформанс ці выставу, якая цалкам будзе выглядаць інакш, чым звыклыя для нас выставы на іншых пляцоўках Мінска, у тым ліку і ў Палацы мастацтваў.

Игорь Кашкуревич принадлежит к первому поколению современных белорусских художников, взгляды которых формировались на идеях андеграунда. Он одним из первых выступил в Беларуси и создал инсталляции. Позже в Берлине мастер начал работать с валунами, принесенными ледниками в Европу из Скандинавии много тысячелетий назад.

Наталья Шарангович:

Хачу сказаць, што гэты мастак, які прадстаўляе нам сёння свае камяні і малюнкі, жывапіс, увогуле для Беларусі легендарны. Гэта той мастак, які першы ў канцы 80-х і ў пачатку 90-х распачынаў у Беларусі акцыянізм, які першы пачаў рабіць перформанс. Вярнуўшыся на радзіму, ён некалькі гадоў ужо жыве ў Мінску, ён адчуў жаданне паказаць язычніцкую тэматыку. Таму што камень для Беларусі і беларуса – гэта тая частка нашай гісторыі, якая нас звязвае са старадаўнім мінулым. Бо ў Беларусі шмат ледніковых камянёў.

Сам арт-проект разделен на две части. В выставочном зале Белорусского союза художников можно будет увидеть ранние работы автора, а в арт-дворике познакомиться с новыми шедеврами.

Игорь Кашкуревич, художник:

Вести диалог с человеком – это одно, а другое – с камнем, который гораздо старше отдельной личности и человечества в целом. Но то, что заложено в духе камня, художник может раскрыть. Этим я и занимаюсь около 40 лет. Я просыпаюсь рано утром, пью биочай, думаю, какой из моих внутренних голосов может сказать что-то значимое для сегодня. Чаще всего я слышу императивный призыв: иди, ищи камни. С такого мистического посыла, который исходит из глубины моего сознания и отношения к космосу, я начинаю день. То, что вы видите здесь, тоже относится к проекту. В частности рисунки. Рисунки – это портреты тех образов, которые получились в камне. Здесь можно увидеть портреты образов, которые существуют в камне, узнать их название.

Сама идея выставки родилась у мастера несколько месяцев назад. Летом художник работал на открытом воздухе, отыскивая образы своих скульптур – в форме камней. Стараясь сохранить величественный дух натурального материала, он очень деликатно преобразил его. И сегодня у каждого зрителя есть возможность прогуляться по художественному двору, окунуться в особенную и эмоционально насыщенную атмосферу арт-проекта.