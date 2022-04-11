Свою продукцию представят белорусские предприятия и фермеры. С 11 апреля в Минске заработают весенние ярмарки

Новости Беларуси. Белорусы готовятся к предстоящим праздникам. С 11 апреля в Минске начинают работу весенние ярмарки, где свою продукцию представят как предприятия сельского хозяйства и промышленности, так и фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая форма организации торговли уже давно зарекомендовала себя не только среди населения, но и гостей страны. Как правило, в период пасхальных и майских праздников в Беларусь приезжает большое количество туристов, которые помимо отдыха активно занимаются шопингом. Большой популярностью пользуются мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, семенной материал и другие товары для дачного сезона. В связи с этим практически во всех городах организованы ярмарки. В Гродненской и Витебской областях пройдут пасхальные фестивали, в том числе в рамках мероприятий, посвященных Году исторической памяти.