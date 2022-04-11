Поступили жалобы, что цены на автомобили завышают. МАРТ проверит крупнейшие автосалоны

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжает отслеживать нарушения ценообразования в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поручение Президента. Цены как продуктов питания, так и важнейших непродовольственных товаров под контролем. В случае их завышения покупатели сообщают в ведомство напрямую.
На данный момент под прицелом инспекторов МАРТ автомобильный рынок. Поводом для проверок стали участившиеся жалобы белорусов на заметно подорожавшие авто. Теперь крупнейшие автосалоны проверят. Для углубленного анализа уже запрошены необходимые сведения. В МАРТ намерены определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке и имеются ли признаки нарушения законодательства.