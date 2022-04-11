Поступили жалобы, что цены на автомобили завышают. МАРТ проверит крупнейшие автосалоны

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжает отслеживать нарушения ценообразования в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поручение Президента. Цены как продуктов питания, так и важнейших непродовольственных товаров под контролем. В случае их завышения покупатели сообщают в ведомство напрямую.