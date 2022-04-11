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Поступили жалобы, что цены на автомобили завышают. МАРТ проверит крупнейшие автосалоны

11 апреля 2022 06:28
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжает отслеживать нарушения ценообразования в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это поручение Президента. Цены как продуктов питания, так и важнейших непродовольственных товаров под контролем. В случае их завышения покупатели сообщают в ведомство напрямую.

Поступили жалобы, что цены на автомобили завышают. МАРТ проверит крупнейшие автосалоны-1

На данный момент под прицелом инспекторов МАРТ автомобильный рынок. Поводом для проверок стали участившиеся жалобы белорусов на заметно подорожавшие авто. Теперь крупнейшие автосалоны проверят. Для углубленного анализа уже запрошены необходимые сведения. В МАРТ намерены определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке и имеются ли признаки нарушения законодательства.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Фотофакт

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