11 апреля – Международный день узников фашистских концлагерей. Как почтят память жертв в Беларуси?

Новости Беларуси. 11 апреля – Международный день узников фашистских концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время Великой Отечественной войны через них прошли порядка 18 миллионов человек. Всех тех, кто погиб от пыток, насилия, работы до изнеможения и нацистских экспериментов, почтят и в нашей стране.

В четвертом по величине в Европе лагере смерти Тростенец состоится митинг-реквием, участие в котором примут не только официальные лица и все неравнодушные к трагической странице нашей истории белорусы, но и те, кто все еще помнит, как это было.

Сегодня в Беларуси около 26 тысяч бывших узников фашистских лагерей. Безусловно, с каждый годом их все меньше, но, несмотря на болезни, каждый год 11 апреля они находят в себе силы прийти к памятникам тех, кто был вмести с ними в лагерях и не выжил. Встречи с живыми свидетелями жутких событий еще не раз пройдут на протяжении всего апреля вплоть до знаменательного Дня Победы, когда вся страна возложит цветы и венки к монументу в центре Минска. Пока идет подготовка к предстоящему празднику, продолжается республиканская акция «30 дней до Победы», в рамках которой белорусы ежедневно вспоминают о своих героях.