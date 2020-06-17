Прямой эфир

Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»

17 июня 2020 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Тыя ці іншыя сімвалы, у тым ліку звязаныя з вайной і з трагічным лёсам беларускага народа і беларускай царквы, у тым ліку, у выніку палітычных сталінскіх рэпрэсій, з майго пункту гледжання, павінны народ наш аб’ядноўваць, а не ствараць лініі разлома. Замест таго, каб успрымаць іх, як месца болі і смутку, ужываюць як месца разлома, разлада. У такім малюнку адмікшыравана гісторыя. Выпадае Трасцянец, выпадае Хатынь.

Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»-1

Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации.

Нельзя на костях людей устраивать театр. Это аморально. Нельзя смерти людей использовать в корыстных целях.

Только истинная правда приносит плод мира, а ложь, переодетая в правду, свидетельствует против своих борцов.

# История # общество # Федор Повный # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью
17 июня 2020 17:20

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС
17 июня 2020 17:01

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков
17 июня 2020 16:41

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков