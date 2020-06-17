Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Новости Беларуси. Развитие социальной сферы и крупных промышленных предприятий города – об этом 17 июня шла речь в Бобруйске. С положением дел на ряде предприятий ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из них – фабрика «ФанДОК». Ситуация, которая сложилась на мировом рынке, отразилась на работе завода, об этом рассказал его руководитель, но сейчас сбыт продукции приходит в норму.

Здесь за последние 10 лет существенно улучшились условия труда. Изготавливается широкая линейка продукции: от дверей и бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. На производстве трудятся почти 1 300 человек. Средняя зарплата с 2017 года выросла почти на треть, до 876 рублей. Львиная доля продукции фабрики идет на экспорт.

Во время посещения много говорили и о проблемах людей. Рабочие интересовались вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В городе осуществляется ряд мероприятий по поддержке населения, по развитию социальной сферы. Буквально в течение месяца-полутора будет введена в строй практически новая детская городская больница. Также в соответствии с поручением главы государства была изучена тема строительства новой школы в микрорайоне № 7 Бобруйска.

В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, живут полноценной рабочей спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы.