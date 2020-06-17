Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Новости Беларуси. Несмотря на небольшое снижение цифр по коронавирусу, окончательные выводы делать пока рано. Медики продолжают работать не сбавляя темпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом нам рассказал главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Накануне профессионального праздника, который медики будут отмечать 21 июня, мы решили поговорить о том, как работается сегодня врачам, и не только об этом. Каждая клиника понимала, что в тот или иной момент, возможно, придется работать в условиях коронавируса Ирина Мартьянова, СТВ:

Ваша первая больница тоже лечит ковидных больных. Я знаю, что вы даже одно отделение перепрофилировали.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Целый корпус. Ирина Мартьянова:

Как складывается ваша работа сейчас? Дмитрий Шевцов:

Мы перепрофилировались за несколько дней. За два дня, если быть точным. Мы выделили корпус, то есть 210 коек. Но мы были готовы заранее, потому что каждая клиника понимала, что в тот или иной момент, возможно, придется работать в данных условиях. Я не хочу сказать, что мы это все легко приняли – где-то были опасения Ирина Мартьянова:

А сейчас это отделение заполнено?

Дмитрий Шевцов:

Да, мы заполнены на ту мощность, которая у нас есть. Что касается медработников, наших коллег, я хочу сказать, что мы справились собственными силами. Когда мы только начали работать с больными с пневмониями, с COVID-пневмониями, конечно, была настороженность у медицинских работников. Я не хочу сказать, что мы это все легко приняли – где-то были опасения. Но первые бригады, которые пошли работать для лечения пневмоний, были абсолютно добровольные. Я хочу сказать, что те отделения, на чьих площадях мы разворачивали пульмонологические койки инфекционные, практически все остались. Кто-то болел на тот момент, кто-то в отпуске был, отсутствовал – пришла часть наших коллег из других абсолютно сфер. У нас работают детский реаниматолог, акушеры-гинекологи, врачи из ангиографии. Они сейчас продолжают работать. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что есть возможность их заменить, я этого не делаю, потому что они очень профессионально работают. Они работают наравне с остальными специалистами, оказывают в полном объеме помощь, за что им еще раз низкий поклон и слова благодарности. Поэтому коллектив очень хороший, я очень рад этому – что я попал в такой слаженный, такой профессиональный коллектив. Поэтому мы справляемся отлично.

Томограф –это было что-то из диковинки, как сходить в зоопарк, посмотреть на какого-то диковинного зверя Ирина Мартьянова:

У вас очень большой опыт работы врачом, вы начинали реаниматологом. Скажите, как изменилось оснащение наших больниц, поликлиник. Что было лет 10-15 назад и что сейчас? Дмитрий Шевцов:

Отвечу коротко: кардинально изменилось. Конечно, у нас есть чем гордиться. Я даже боюсь сравнивать 15-летний период, потому что можно несколько часов рассказывать. Даже 10-летний, даже 5-летний есть с чем сравнивать, потому что медицина – это, несмотря на то, что консервативная, быстро развивающаяся отрасль, она никогда не стоит на месте. Ирина Мартьянова:

Чего не было тогда, если конкретно? Тогда не было аппаратов ИВЛ или их было очень мало, а сейчас их много? Тогда не было томографов, а сейчас их много – можно об этом говорить?

Дмитрий Шевцов:

Такое понятие, как томограф – наверное, это было что-то из диковинки. Это как сходить в зоопарк, посмотреть на какого-то диковинного зверя. Аппараты ИВЛ были, но по сегодняшним меркам это были очень небезопасные, я бы так сказал, аппараты. Сейчас ультрасовременные аппараты стоят везде. Я не говорю про Минск, я говорю про регион. Ездя на родину, общаясь со своими коллегами, друзьями понимаешь, что уровень оснащенности очень высокий. Это интеллектуальные ИВЛ, интеллектуальные наркозные аппараты, УЗИ эксперт-класса, которые стоят не только в клиниках где-то в областных, в Минске, как было раньше, – это уже и в поликлиниках есть. Три года назад никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что в каждом центре на уровне поликлиники будет томограф Ирина Мартьянова:

Областном центре? Дмитрий Шевцов:

Да, или районе Минска на уровне поликлиники будет томограф. Ирина Мартьянова:

А вы по регионам ездите?

Дмитрий Шевцов:

Да, бывает что и бываю в регионах в том числе. Ирина Мартьянова:

Там это все есть? Дмитрий Шевцов:

Конечно. Я говорю в целом за Республику Беларусь. Посмотрите последний пример об оснащенности компьютерными томографами, которые сейчас в каждом районе на уровне поликлиники будут стоять. Я даже пять лет тому назад – три года – никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что в каждом центре… Ирина Мартьянова:

Областном центре?

Дмитрий Шевцов:

Да, или районе Минска на уровне поликлиники будет томограф. Это все делается для чего? Чем выше оснащенность материально-технической базы, тем быстрее есть возможность более качественной и точной постановки диагноза. А своевременная постановка диагноза – это большой залог успешности лечения. Вот это все очень грамотно. Человек идет в систему здравоохранения не столько за заработной платой, сколько, возможно, как самопожертвование Ирина Мартьянова:

Вы говорите: важно поставить правильный диагноз. В связи с этим, как вы оцениваете уровень наших выпускников-медиков сейчас? Дмитрий Шевцов:

Как и всегда очень высоко. Подготовка очень тяжелая в медицинских вузах наших, потому что дается большой объем, большая ответственность. А человек, который потом решил связать свою жизнь с медициной, прекрасно понимает, что он идет в систему здравоохранения, наверное, не столько за заработной платой (хотя это тоже очень важно и мы не должны это сбрасывать со счетов), сколько, возможно, с одной стороны и как самопожертвование.