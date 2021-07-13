Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоёмов?

Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение. Как люди справляются с такой погодой и какие могут быть последствия? Материал Карины Верховцевой.

В такие дни, когда температура превышает 30 градусов, белорусы стремятся уехать поближе к водоемам. Из-за этого увеличилось количество несчастных случаев на воде. За городскими пляжами следят обслуживающие организации, спасатели и правоохранители. Чтобы людям было комфортно, сотрудники значительно увеличили частоту вывоза отходов, расширили штат уборщиков территорий. Особую бдительность в эти жаркие дни должны проявлять и сами отдыхающие.