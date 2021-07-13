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Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоёмов?

13 июля 2021 20:14
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Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение.

Как люди справляются с такой погодой и какие могут быть последствия? Материал Карины Верховцевой.

Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоёмов?-1

В такие дни, когда температура превышает 30 градусов, белорусы стремятся уехать поближе к водоемам. Из-за этого увеличилось количество несчастных случаев на воде. За городскими пляжами следят обслуживающие организации, спасатели и правоохранители. Чтобы людям было комфортно, сотрудники значительно увеличили частоту вывоза отходов, расширили штат уборщиков территорий. Особую бдительность в эти жаркие дни должны проявлять и сами отдыхающие.

Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоёмов?-4

Игорь Филиппов, ведущий специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы:
Купаться нужно в разрешенных местах, заплывать за буйки не следует. Это специально отведенные места, где обследовано дно, глубина соответствующая. Если хочется далеко поплавать – вдоль берега, пожалуйста. Следить за детьми, показывать им личным примером, как нужно себя правильно вести на воде.

Условия труда при аномальной жаре. Что об этом говорят в Федерации профсоюзов? Читать здесь.

# Правила безопасности # общество # Игорь Филиппов # Карина Верховцева # Фотофакт

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