В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?

Новости Беларуси. Помочь в решении вопроса. На горячую линию СТВ со своей проблемой обратились жители поселка Крупский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они жаловались на слабый напор воды, а в часы пик и вовсе ее отсутствие. Причиной послужила и жаркая погода, и активный полив приусадебных участков. Старое оборудование не справлялось с такими объемами потребления.