В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?
Новости Беларуси. Помочь в решении вопроса. На горячую линию СТВ со своей проблемой обратились жители поселка Крупский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они жаловались на слабый напор воды, а в часы пик и вовсе ее отсутствие. Причиной послужила и жаркая погода, и активный полив приусадебных участков. Старое оборудование не справлялось с такими объемами потребления.
Проблема дефицита воды коснулась жителей сразу нескольких улиц – всего около 150 человек. Был обеспечен подвоз. Власти города отреагировали оперативно и сейчас вопрос уже решен – водоснабжение восстановили, вода в кранах появилась.
Игорь Ярышкин, житель поселка Крупский:
С той стороны воды хватало, а здесь она недотекала. Как говорится, с той стороны улицы поливают, а здесь стакан воды не выпьешь. Вода появилась, сказали – пригодна, течет нормально. Сейчас нормальный напор.
Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:
При таких аномальных температурах оборудование не могло справиться, потому что надо было увеличить подачу воды. Необходимо заменить было насосную группу, в том числе, конечно, старые водопроводы, которые были тоже построены в далекие советские времена, они уже неспособны были обеспечить, тот объем воды прокачать, который должен был пройти. Поэтому мы этот участок заменили на новые водопроводы, и сегодня там вопрос, конечно, решен положительно.
Только за 2020 год в Крупский райисполком обратились более 160 человек со своими проблемами. Большинство из них удалось решить.