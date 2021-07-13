Условия труда при аномальной жаре. Что об этом говорят в Федерации профсоюзов?

Как люди справляются с такой погодой и какие могут быть последствия? Материал Карины Верховцевой.

Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

К сожалению, есть случаи, подтверждается, что наниматели не везде создают здоровые, безопасные условия труда. По всем случаям мы разобрались, выехали, выдали рекомендации, которые наниматель обязан будет рассмотреть и в установленный срок устранить нарушения.

Согласно действующему законодательству, именно наниматели в первую очередь несут ответственность за создание здоровых, безопасных условий труда. В тех организациях, предприятиях, учреждениях, офисных помещениях, где нельзя создать такие условия, технологически или экономически целесообразно подтверждено, что нельзя создать иные микроклиматические условия, такие условия считаются вредными и опасными. Наниматель обязан принять все меры и провести мероприятия, которые исключают вред для работника.