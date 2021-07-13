Условия труда при аномальной жаре. Что об этом говорят в Федерации профсоюзов?
Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение.
Как люди справляются с такой погодой и какие могут быть последствия? Материал Карины Верховцевой.
Из-за жары Федерация профсоюзов Беларуси следит, как обстоят дела на рабочих местах.
Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
К сожалению, есть случаи, подтверждается, что наниматели не везде создают здоровые, безопасные условия труда. По всем случаям мы разобрались, выехали, выдали рекомендации, которые наниматель обязан будет рассмотреть и в установленный срок устранить нарушения.
Согласно действующему законодательству, именно наниматели в первую очередь несут ответственность за создание здоровых, безопасных условий труда. В тех организациях, предприятиях, учреждениях, офисных помещениях, где нельзя создать такие условия, технологически или экономически целесообразно подтверждено, что нельзя создать иные микроклиматические условия, такие условия считаются вредными и опасными. Наниматель обязан принять все меры и провести мероприятия, которые исключают вред для работника.
Одним из мест, куда выехала Федерация профсоюзов, стало отделение «Белпочты». Жалоб отсюда не поступало, однако сотрудники поделились, что готовы улучшить условия труда в случае необходимости.
Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?
Екатерина Федорович, заместитель начальника отделения почтовой связи:
В отделении установлена оптимальная температура, кондиционер. Из-за большого потока людей это хорошо, как для работников, так и для клиентов. Нареканий со стороны потребителей не поступало, а если будут какие-то обращения, мы будем реагировать на них оперативно.
Рабочие кондиционеры, выдача средств индивидуальной защиты, создание комнат отдыха и перерывы – все эти пункты должны быть соблюдены на рабочем месте. Медицинские работники говорят: если температура повышается на 1 °C от допустимой, то работоспособность падает на 10 %. Именно поэтому наниматель должен обеспечить здоровые условия для сотрудников. Действующим законодательством не предусмотрено сокращение рабочего дня, поэтому здесь только наниматель вправе решать. Если он хочет защитить своих работников, то создаст комфортные условия труда.
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