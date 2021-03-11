Новости Беларуси. Отдельным категориям работников «Беларуськалия» предоставлено право на ежемесячную доплату к зарплате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сумме, равной сумме взносов, которые работодатель отправляет в бюджет фонда социальной защиты на профессиональное пенсионное страхование.

Документ позволяет выплачивать по заявлениям сотрудникам компании компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования пенсии.