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Отдельным категориям работников «Беларуськалия» предоставлено право на ежемесячную доплату к зарплате

11 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. Отдельным категориям работников «Беларуськалия» предоставлено право на ежемесячную доплату к зарплате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ 11 марта подписал глава государства.

Отдельным категориям работников «Беларуськалия» предоставлено право на ежемесячную доплату к зарплате -1

Речь идет о сумме, равной сумме взносов, которые работодатель отправляет в бюджет фонда социальной защиты на профессиональное пенсионное страхование.

Документ позволяет выплачивать по заявлениям сотрудникам компании компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования пенсии.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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