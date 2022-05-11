«Отдаём дань моде нулевых». Показываем стильные костюмы на тёплую весну и лето

Тренд с характером. С плеча Коко Шанель и Греты Гарбо мужской костюм с успехом вошел в дамский гардеробчик. Стильная двойка – это не только солидно, но и выгодно. С такой инвестиций можно каждый день выглядеть по-новому. В линейке сезона оверсайз, классика, нестандартный крой.

Алла Юрчик, стилист:

Костюмы в этом сезоне просто на любой вкус. Это женственные линии, есть укороченные жакеты – отдаем дань моде нулевых. Нужно отметить, что это короткий тренд, поэтому выбирайте на свой вкус. Тотал уайт как один из самых главных стильных трендов. Посмотрите: здесь брюки укороченные, три четверти, можно носить с кедами, кроссовками, лоферами, босоножками, сандалиями – это очень удобно, стильно.

Далеко до отпуска? Ничто не мешает добавить морского бриза будням. Достаточно накинуть на блейзер тельняшку вместо шарфика. Сочные капли фреша в виде сумок и аксессуаров поднимут настрой, и сами не заметите, как офис превратиться в праздник.

Алла Юрчик:

Базовый костюм можно прекрасно обыграть в стиле французском, добавив небольшой топ в полоску, без него никак в этом сезоне. Нужно обратить внимание на трикотаж, майки так называемые. Они должны быть из плотного трикотажа. Примерно бретели вот такого типа, это важно. Получается французский шик – ничего лишнего. Шорты-бермуды – стопроцентное попадание в цель. Идеально для города и прогулок. Фильм «Красотка» вам в закладки. Бьют рейтинги и свободные комплекты с юбками. Они украсят маленькую жизнь под названием лето. Выбирайте натуральные ткани. Это всегда выглядит дорого и культурно.

Алла Юрчик:

Прекрасная новость – нежно-розовый с нами снова. Это тренд, который вернулся с далеких нулевых – цвет розовой жвачки и все от него нисходящие цвета с нами вновь в этом сезоне. Любые оттенки розового, пастельные, яркая фуксия приветствуется. Прекрасный цвет «вери пери». Футболки с надписями, топы кроше оживят любой жакет. Соломенные шляпки и платки вместо ремня добавят нотки аристократизма и унесут на средиземноморье, как на страницах романа.