В Гродно ведут большой ремонт мостов. Когда горожане получат ровные дороги над Неманом?

Новости Беларуси. Отправимся в Гродно – в город на Немане, где через реку возведено четыре моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них, кстати, имеет богатую военную историю, и даже не раз был взорван в период Великой Отечественной. Но сейчас, в мирное время, надводные сооружения – это удобные атрибуты города для автомобилистов. И, в первую очередь, мосты должны быть безопасными. Потому в областном центре взялись за большую переделку.

Галина Буро, корреспондент:

Жители Гродно запомнят этот сезон как «наведение мостов», поскольку вопрос актуален для города, который Неман делит пополам. Сегодня ведется активное строительство и ремонт надводных сооружений. Летом в областном центре появился уже четвертый автодорожный мост через реку, он получил название «Восточный». И это позволило начать реконструкцию существующих сооружений без серьезных последствий для городского автодвижения.

Сейчас Румлевский мост полностью превратился в масштабную стройплощадку. Если изначально планировали сделать лишь косметический ремонт, то после вскрытия конструкций и детального обследования так называемых пучков, которые несут основную нагрузку на мост, выяснилось: нужна капитальная реконструкция, ведь это в первую очередь про безопасность горожан. Элементы моста усиливают, выполняют замену пролетных конструкций.

Олег Лопицкий, прораб предприятия «Мостострой»:

В данный момент производятся работы по бетонированию монолитной плиты. Забетонировали на прошлой неделе пролет 8-7, сейчас бетонируется 7-6, проводятся работы по натяжению пучков, армируется тротуарная плита. Работы ведутся строго по графику, отставаний нет, люди работают круглосуточно с небольшим опережением. Так что пускай люди не волнуются, все будет сдано вовремя.

После выполнения этих наиболее трудоемких работ строители приступят к укладке тротуаров, установке барьерных и перильных ограждений. Открытие Румлевского моста планируют к середине июня. Специалисты уверены: после реконструкции сооружение можно будет эксплуатировать как минимум 25 лет без последующих ремонтов. Кстати, большие выходные в апреле в Гродно тоже провели с пользой. Поскольку жители в большинстве поехали за город и автомобильное движение стало минимальным, в праздничные дни закрыли центральный, так называемый Старый мост через Неман. На нем и новый асфальт положили, и в жесткие сроки уложились.