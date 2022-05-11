Вам подарили сертификат, а магазин закрылся? Рассказываем, что делать в такой ситуации

Живем по закону. Некоторые магазины приостановили свою работу, оставив у себя деньги покупателей. Речь идет о подарочных картах и сертификатах. Многие потребители остались в замешательстве: что делать с таким «бесценным» подарком – ждать открытия магазина или попытаться вернуть честно заработанные?

Илья Масловский:

Покупал сертификат в магазин в подарок маме девушки, она не успела его обналичить, буквально через неделю магазин закрылся. Были адреса, куда можно вернуть какую-то одежду. Сейчас у них есть инструкция, нужно по почте отправить сертификат, положить чек за платную почту, но я до сих пор этим не занялся.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Нужно обращаться к положению о порядке реализации и условиях реализации товаров и услуг, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 935 от 22 декабря 2018 года. Подарочным сертификатом, согласно этому положению, является документ, который уполномачивает лицо купить тот или иной товар у продавца. Подарочный сертификат является авансом за вашу будущую покупку. Все взаимоотношения между покупателем и продавцом, касаемо сертификатов, регулируются положением и законом о защите прав потребителей.

Захар Ладутько:

Если у вас на руках остается сертификат, а магазин закрыт, то необходимо обращаться в организацию, которая указана в подарочном сертификате, которая вам или лицу, которое вам подарило этот сертификат, продала его. Если магазин закрыт, необходимо найти аналогичный магазин, если существует какая-то сеть. Если сети не существует, вы обращаетесь напрямую к юридическому лицу, указанному в сертификате, с требованием предоставить товар либо оплатить сумму, указанную на сертификате. Что делать в случае, если срок действия сертификата уже истек или подбегает к концу? Можно ли его обналичить после указанной даты?