Вам подарили сертификат, а магазин закрылся? Рассказываем, что делать в такой ситуации
Живем по закону. Некоторые магазины приостановили свою работу, оставив у себя деньги покупателей. Речь идет о подарочных картах и сертификатах. Многие потребители остались в замешательстве: что делать с таким «бесценным» подарком – ждать открытия магазина или попытаться вернуть честно заработанные?
Илья Масловский:
Покупал сертификат в магазин в подарок маме девушки, она не успела его обналичить, буквально через неделю магазин закрылся. Были адреса, куда можно вернуть какую-то одежду. Сейчас у них есть инструкция, нужно по почте отправить сертификат, положить чек за платную почту, но я до сих пор этим не занялся.
Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Нужно обращаться к положению о порядке реализации и условиях реализации товаров и услуг, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 935 от 22 декабря 2018 года. Подарочным сертификатом, согласно этому положению, является документ, который уполномачивает лицо купить тот или иной товар у продавца.
Подарочный сертификат является авансом за вашу будущую покупку. Все взаимоотношения между покупателем и продавцом, касаемо сертификатов, регулируются положением и законом о защите прав потребителей.
Захар Ладутько:
Если у вас на руках остается сертификат, а магазин закрыт, то необходимо обращаться в организацию, которая указана в подарочном сертификате, которая вам или лицу, которое вам подарило этот сертификат, продала его. Если магазин закрыт, необходимо найти аналогичный магазин, если существует какая-то сеть. Если сети не существует, вы обращаетесь напрямую к юридическому лицу, указанному в сертификате, с требованием предоставить товар либо оплатить сумму, указанную на сертификате.
Что делать в случае, если срок действия сертификата уже истек или подбегает к концу? Можно ли его обналичить после указанной даты?
Захар Ладутько:
Касаемо срока действия сертификата, также указано в положении, что срок, который указан в сертификате, после истечения в календарных днях либо до определенной даты, которая указана в сертификате, он не действует. Если до истечения срока вы пришли к продавцу и потребовали товар либо денежную компенсацию, то вы имеете право всегда обратиться к нему.
Каждый покупатель, столкнувшись с такой ситуацией, сам определяет дальнейший план действий. Знайте свои права и не позволяйте недобросовестным продавцам вас обманывать.