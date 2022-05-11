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Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле

11 мая 2022 08:32
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Новости Беларуси. В августе исполняется 120 лет со дня рождения Героя Советского союза Ильи Кожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его юбилея и годовщины Великой Победы около центральной улицы Гомеля появился монументальный портрет комбрига.

Кто автор инициативы и чем известен Кожар, расскажет Анна Корольчук.

Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле-1

Анна Корольчук, корреспондент:
На одной из гомельских девятиэтажек появился мурал с изображением Ильи Кожара, легендарного командира партизанской бригады. Фасад дома выбран неслучайно: он расположен на улице, которая носит имя знаменитого земляка. До войны он работал редактором «Гомельскай праўды», поэтому идейным вдохновителем и меценатом патриотического проекта выступила редакция областной газеты.

Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле-4

Воплощали идею в жизнь гомельские художники Артем Сорокалетов, Павел Ермоленко и Роман Яшутин. Постарались и специалисты «Гомельремстрой».

Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле-7

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская праўда»:
Готовили из нескольких фотографий. И вот уже этот окончательный вариант, который воплотили наши дизайнеры, нам понравился. На заднике лес, потому что это партизанский командир. Мне кажется, это усиливает портрет.

Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле-10

Руководил изданием Илья Кожар недолго – на ответственную должность был назначен в середине 1940 года. А в 1941-м, после начала войны, организовывал партизанское движение в немецком тылу. Героизм Ильи Павловича трудно переоценить. Например, только в июле 1943 года во время Курской битвы соединение генерал-майора за одну ночь подорвало около 1 000 рельсов, пустило под откос два немецких эшелона и уничтожило свыше 150 немецких солдат и офицеров. За проявленную отвагу Кожар удостоен звания Героя Советского Союза.

Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле-13

Анна Корольчук:
Площадь арт-объекта около 140 квадратных метров. На его создание понадобилась неделя и 70 литров краски. Проект стал продолжением серии портретов героев войны, встав в ряд с Барыкиным, Рокоссовским и Головачевым.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Сергей Беспалый # Артем Сорокалетов # Павел Ермоленко # Роман Яшутин # Илья Кожар # Фотофакт

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