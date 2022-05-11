Меценатом проекта стала редакция областной газеты. Посмотрите, какой мурал с портретом Героя СССР появился в Гомеле

Новости Беларуси. В августе исполняется 120 лет со дня рождения Героя Советского союза Ильи Кожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его юбилея и годовщины Великой Победы около центральной улицы Гомеля появился монументальный портрет комбрига. Кто автор инициативы и чем известен Кожар, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

На одной из гомельских девятиэтажек появился мурал с изображением Ильи Кожара, легендарного командира партизанской бригады. Фасад дома выбран неслучайно: он расположен на улице, которая носит имя знаменитого земляка. До войны он работал редактором «Гомельскай праўды», поэтому идейным вдохновителем и меценатом патриотического проекта выступила редакция областной газеты.

Воплощали идею в жизнь гомельские художники Артем Сорокалетов, Павел Ермоленко и Роман Яшутин. Постарались и специалисты «Гомельремстрой».

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская праўда»:

Готовили из нескольких фотографий. И вот уже этот окончательный вариант, который воплотили наши дизайнеры, нам понравился. На заднике лес, потому что это партизанский командир. Мне кажется, это усиливает портрет.

Руководил изданием Илья Кожар недолго – на ответственную должность был назначен в середине 1940 года. А в 1941-м, после начала войны, организовывал партизанское движение в немецком тылу. Героизм Ильи Павловича трудно переоценить. Например, только в июле 1943 года во время Курской битвы соединение генерал-майора за одну ночь подорвало около 1 000 рельсов, пустило под откос два немецких эшелона и уничтожило свыше 150 немецких солдат и офицеров. За проявленную отвагу Кожар удостоен звания Героя Советского Союза.