Отчаянные моржи: 22 октября на Комсомольском озере пройдет Республиканский фестиваль закаливания

Новости Беларуси. Время окунуться пришло для тех, кто предпочитает холодную воду. В столице 19 октября прошли показательные эстафетные заплывы среди закалённых минчан.

Температура воды +4ºС не смутила отчаянных моржей.

Свое мастерство продемонстрировали и те горожане, профессия которых – спасать людей на воде. Равнодушным к шоу точно никто не остался, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, в эти выходные организаторы приглашают на Республиканский фестиваль закаливания и зимнего плавания.

В нем может принять участие каждый желающий.

Соревнования стартуют в 22 октября в 12.00 на спасательной станции «Комсомольское озеро». Регистрация участников завершится уже завтра.

Игорь Пильщиков:

Ощущения очень хорошие. По сравнению с зимой вода тёплая. Для тех, кто понимает, в такую погоду гораздо сложнее поплыть, чем в проруби.

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:

Ожидаем порядка 150 участников, гостей из Москвы, Австрии и Латвии.