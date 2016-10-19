Держать в руках не только руль, но и судьбы: реанимационным автомобилем Анна Лычевская управляет около 6 лет

Новости Беларуси. Когда жизнь человека зависит от мастерства водителя. В Гродно за скорость оказания неотложной медицинской помощи отвечает представительница прекрасной половины человечества. Держать в своих руках не только руль, но и судьбы, Анне Лычевской не привыкать. Реанимационным автомобилем она управляет на протяжении 6 лет.

Машина реанимации с бортовым номером 27 мчится на вызов. Сейчас всё полностью зависит только от Анны Лычевской.

Её водительское мастерство не раз становилось решающим в вопросе жизни пациента.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

Маленький ребёнок десятидневный поперхнулся молоком, в машине проводилась реанимация, прямо на ходу. Успели, довезли вовремя. Ребёнок живой и здоровый.

Светлана Милинцевич, врач выездной спецбригады:

Иногда зависит жизнь человека именно от водителя. Могу сказать сразу же, что она доставит за короткий срок.

Держать в своих руках не только руль, но и судьбы, женщине не привыкать. Она работает в спецбригаде и каждый день – это экзамен на профессионализм, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На первый взгляд, в мужскую профессию Анна пришла по воле случая.

По образованию повар, но жизнь связала с автомобилями. Сначала работа в такси, а последние 6 лет – в скорой помощи.

Признаётся, с местными водителями быстро нашла общий язык.

Алим Софу, водитель автомобиля скорой помощи:

Так как она имеет богатый водительский опыт, умение общаться с людьми - это позволило ей влиться в коллектив и в эту не простую специальность.

В арсенале Анны не только право управления легковушкой, но и грузовиком, фурой и даже автобусом! Анна приходит на работу на 15 минут раньше, чтобы провести предрейсовую подготовку. В машине всегда чисто, а готовность выехать – менее минуты.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

У нас не вежливые люди на дороге, есть и хамы. Ну 50% – люди на дороге, которые уступают, 50 % не уступают дорогу и не считаются с водителем.

Наверное, не каждый думает, что эта помощь когда-то понадобится ему.

Лавирование по узким дворам, 12 часов смена, а, порой, и психологически сложные ситуации.

Чужая боль сильно ранит, особенно если речь идёт о маленьких пациентах.

У Анны и у самой двое детей. Это дополнительный стимул быть всегда форме и успеть спасти чью-то жизнь, не смотря ни на что.