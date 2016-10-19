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Первая в Минске Международная выставка художников с инвалидностью будет работать до 22 октября

19 октября 2016 18:38
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Новости Беларуси. Мир особыми глазами. 19 октября в Минске открылась первая Международная выставка работ художников с инвалидностью. Черно-белые мотивы, портреты, натюрморты и пейзажи.

Свои работы представили четыре московских и три минских живописца.

Подобные мероприятия организаторы планируют проводить и в других странах СНГ и Евросоюза.

Продлится выставка до 22 октября.

Татьяна Шалькевич, художник-оформитель (Беларусь):
Я начала заниматься где-то в 22 года искусством: до этого рисовать вообще не умела. Для меня это достаточно серьёзный опыт.

Юлия Бурова, художник (Россия):
Мне очень нравится лоскутная техника: из каких-то отдельных кусочков, фрагментов целая картина получается. Я люблю в разных жанрах рисовать и разной техникой. Вот, например, две мои работы в голландском стиле: это масло на холсте.

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт # Татьяна Шалькевич # Юлия Бурова

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