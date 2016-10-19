Первая в Минске Международная выставка художников с инвалидностью будет работать до 22 октября

Новости Беларуси. Мир особыми глазами. 19 октября в Минске открылась первая Международная выставка работ художников с инвалидностью. Черно-белые мотивы, портреты, натюрморты и пейзажи.
Свои работы представили четыре московских и три минских живописца.
Подобные мероприятия организаторы планируют проводить и в других странах СНГ и Евросоюза.
Продлится выставка до 22 октября.
Татьяна Шалькевич, художник-оформитель (Беларусь):
Я начала заниматься где-то в 22 года искусством: до этого рисовать вообще не умела. Для меня это достаточно серьёзный опыт.
Юлия Бурова, художник (Россия):
Мне очень нравится лоскутная техника: из каких-то отдельных кусочков, фрагментов целая картина получается. Я люблю в разных жанрах рисовать и разной техникой. Вот, например, две мои работы в голландском стиле: это масло на холсте.