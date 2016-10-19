На проспекте Рокоссовского заменят асфальт на более прочный: движение ограничено от Плеханова до Ванеева

Новости Беларуси. Временно ограничено движение проезжей части на проспекте Рокоссовского от Плеханова до Ванеева. Дорожные службы столицы приступили к капитальному ремонту.

Свежее дорожное полотно появится на четырех полосах в обе стороны.

К слову, оно изготовлено из особо прочной смеси, которую обычно укладывают на участках с плотным трафиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные автомобилисты испытают на прочность новое покрытие уже к концу октября.

Игорь Шушко, заместитель директора по строительству УП «Ремавтодор Ленинского район г. Минска»:

Проводятся работы по устранению критической колейности проезжей части на участке дороги по проспекту Рокоссовского. Используется асфальтобетонная смесь повышенной деформационной устойчивости. Работы планируется завершить в октябре, с учётом поправки на погодные условия.