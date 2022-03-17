Заседание Совета ЕЭК состоится 17 марта в Москве. Беларусь представит Игорь Петришенко

Минимальный набор бесплатных медицинских услуг могут установить для граждан стран Евразийского экономического союза при их трудоустройстве в другом государстве ЕАЭС. Такое предложение обсудят 17 марта на заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что Беларусь представит Игорь Петришенко. В повестку заседания Совета включены 30 вопросов. В частности, обсудят проект соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах ЕАЭС. Рассмотрят изменения в правила проведения технических испытаний медицинских изделий и их оборота. Установят ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов рыбы, а также отдельных видов воздушных и водных судов. Известно, что встреча Совета ЕЭК состоится в очном формате в Москве.