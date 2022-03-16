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Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»

16 марта 2022 20:55
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Новости Беларуси. В Бресте создают «умную поликлинику», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызвать врача на дом или получить талон можно с помощью кол-центра, рецепты и амбулаторные карты – в электронном формате, навигация – через инфокиоск.  

Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»-1

Медицинский центр открылся в самом молодом и густонаселенном районе Бреста – число жителей больше 100 тысяч человек. Для удобства применяют современные технологии организации работы. Электронная регистратура – медицинские карты и назначения дублируются в цифровом формате.  

Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»-4

Кол-центр работает отдельно от регистратуры и уже принимает до 1 000 звонков в день. Записаться на прием к узкому специалисту можно и минуя регистратуру, достаточно отсканировать QR-код и быть зарегистрированным в системе.  

Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»-7

Юлия Мирончик, старший медицинский регистратор поликлиники № 5 Бреста:  
В будущем у нас не будет бумажного носителя. Пациент, обращаясь к доктору, например, за выпиской анализов, если раньше нужны были анализы мочи, крови, глюкозы – мы берем бланки и идем в лабораторию. Теперь назначает доктор на приеме компьютеризовано. Где пациент получает штрих-код и обращается в лабораторию.  

Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»-10

Галина Ковальчук, жительница Бреста:  
В принципе, система очень удобна, главное, чтобы она начала конкретно работать. А так все устраивает. Все хорошо.  

Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»-13

Медицинский центр в Бресте стал самым крупным в регионе. Под одной крышей размещаются взрослая и детская поликлиники, женская консультация. Здесь смогут помочь 70 тысячам пациентов.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Юлия Мирончик # Галина Ковальчук # Фотофакт

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