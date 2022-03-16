Записаться к врачу по QR-коду. В Бресте создают «умную поликлинику»

Новости Беларуси. В Бресте создают «умную поликлинику», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызвать врача на дом или получить талон можно с помощью кол-центра, рецепты и амбулаторные карты – в электронном формате, навигация – через инфокиоск.

Медицинский центр открылся в самом молодом и густонаселенном районе Бреста – число жителей больше 100 тысяч человек. Для удобства применяют современные технологии организации работы. Электронная регистратура – медицинские карты и назначения дублируются в цифровом формате.

Кол-центр работает отдельно от регистратуры и уже принимает до 1 000 звонков в день. Записаться на прием к узкому специалисту можно и минуя регистратуру, достаточно отсканировать QR-код и быть зарегистрированным в системе.

Юлия Мирончик, старший медицинский регистратор поликлиники № 5 Бреста:

В будущем у нас не будет бумажного носителя. Пациент, обращаясь к доктору, например, за выпиской анализов, если раньше нужны были анализы мочи, крови, глюкозы – мы берем бланки и идем в лабораторию. Теперь назначает доктор на приеме компьютеризовано. Где пациент получает штрих-код и обращается в лабораторию.

Галина Ковальчук, жительница Бреста:

В принципе, система очень удобна, главное, чтобы она начала конкретно работать. А так все устраивает. Все хорошо.