Не та специальность или любимый человек в другом городе. По каким причинам студенты-медики меняют место распределения?

Новости Беларуси. Белорусское здравоохранение обеспечено кадрами лучше, чем страны-соседки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в нашей стране на 10 тысяч населения приходится 55 врачей, то в СНГ – 38, а в Евросоюзе и вовсе – 33. Важную роль в кадровом балансе играет распределение выпускников. Здравоохранение – единственная отрасль в нашей стране, где эта процедура в профильных вузах проходит с участием министерства. Когда у студентов возникают особые обстоятельства и нужно изменить место отработки, решение принимает глава Минздрава. Как правило, выпускникам идут навстречу. Как решаются спорные ситуации, посмотрела Галина Буро.

В детстве у меня был врожденный порок сердца, и меня в малом возрасте оперировали, в возрасте около пяти лет.

И хоть в семье врачей нет, но после того, как ему медики дали шанс на жизнь, Алексей решил пойти в самую благородную профессию. Профиль выбрал один из самых сложных – анестезиолог-реаниматолог. Параллельно с учебой боевое крещение прошел в условиях пандемии. Распределиться хотел в Гродненскую область – здесь тоже личное. Но его направили в Минскую.

Алексей Лейко, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Меня распределили в Молодечно. И дело в том, что у меня девушка учится в Гродно, и я не мог уехать из Гродно в данный момент. Нужно было решаться на что-то такое. Решили сделать, как нам будет лучше.

С просьбой пересмотреть его случай студент Гродненского медуниверситета пришел на госкомиссию. Это третий, финальный, этап распределения, где особые обстоятельства выпускников рассматривает министр здравоохранения. Личному счастью будущего врача препятствовать не стали – перераспределили в Островецкую больницу, к слову, самую технологичную в регионе, а интернатуру пройдет в Гродно.

– А интернатура в Гродно где?

– В БСМП.

Из 450 выпускников лишь 38 пожелали изменить место распределения. Не устраивает специализация, хочет остаться в городе рядом с мужем или, наоборот, считает, что район – лучшее место для старта карьеры. Как правило, выпускникам идут навстречу.

Виктория Демьяненко, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

На предварительном распределении меня направили в наркологию города Минска, но, к сожалению, я все время стремилась быть именно психиатром и развиваться в этом направлении, поэтому я просила, чтобы меня отправили на интернатуру в РНПЦ. Пиневич: «На распределении смотрим потребность не только из крупных городов, но и любых малых населенных пунктов». Читайте здесь.

Последние 7 лет в вузе работает электронное распределение – выпускники могут заранее ознакомиться с вариантами, потому спорные моменты сведены к минимуму.

Галина Буро, корреспондент:

Традиционно на место распределения студента влияет его успеваемость и количество научных работ. Но в этом году есть своя особенность – учитывают также вклад в борьбу с пандемией. Такие выпускники в приоритете.

Выпускников привлекают инновации, а именно на это сегодня ставка в стране: создаются межрегиональные опорные клиники, ведется техническое переоснащение больниц. Еще один стимул – жилье. За 2021 год в Беларуси под молодых специалистов-медиков выделили около 700 арендных квартир и под 2 000 мест в общежитиях.

Андрей Болтач, декан лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Заявок достаточно. Причем заявки достаточно привлекательные. Как раз таки по Гродненской области комплектация по врачам-специалистам достаточная, одна из самых высоких в Республике Беларусь. Поэтому в Гродно останется порядка 10 человек.