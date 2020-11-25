«Отбираем актуальные идеи, которые волнуют большинство». Как работает молодёжный парламент в Копыле

Новости Беларуси. Молодежные инициативы на законодательном уровне. В Копыле молодые люди строят планы на будущее по развитию и процветанию райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в молодежном парламенте есть три постоянные комиссии, в которые входят старшеклассники. Есть система самоуправления, которая зарекомендовала себя эффективно.

Ирина Кисляк, председатель К о пыльского районного Совета депутатов: Первые установочные заседания или сессии молодежного парламента мы проводим всегда в начале учебного года, когда формируется состав молодежного парламента на новый учебный год. Два раза в месяц проводят они приемы учащихся в школах по тем наболевшим вопросам, которые возникают у них в учебном процессе, в школе, то есть по интересным предложениям, которые возникают у детей.

Анна Матусевич, ученица гимназии № 1:

Мы отбираем актуальные идеи, которые волнуют большинство. Обрабатываем эту информацию с руководящими лицами.

Таким методом у нас налажена работа, и к каждому собранию у нас готовы определенные пункты и списки: что мы хотим спросить у руководящих лиц или что хочет молодежь.

В Копыле запланирован образовательный семинар «Команда будущего». На нем молодые парламентарии обсудят, что наиболее важно для развития округа в ближайшие пять лет.