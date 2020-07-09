«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

Новости Беларуси. Быть полезными стране и обществу – это под силу молодым. Учащиеся колледжей и студенты, журналисты, экономисты и педагоги – всего 70 человек в возрасте от 18 до 31 года – вошли в состав первого Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята, о которых пойдет речь в нашем сюжете, не боятся ответственных решений и готовы вести за собой остальных. С молодыми парламентариями, их взглядами и идеями познакомилась Ирина Недобоева.

Дмитрию Карпикову ещё нет и 30, а он возглавляет один из самых крупных и успешных сельсоветов в Беларуси. В агрогородке Вишов Белыничского района почти 3 тысячи сельчан. Конечно, признаётся Дмитрий, не всегда бывает просто. Но, если работать на совесть и при этом иметь колоссальную поддержку от сельчан, все по плечу.

Дмитрий Карпиков, председатель Вишовского сельсовета:

У нас 80 % наших воспитанников, заканчивающих вишовскую школу, остаются здесь после завершения своих учебных заведений, приходят сюда работать. Я думаю, это показатель. Мы привыкли – город Могилёв, Минск. А почему бы не здесь, агрогородок Вишов, инфраструктура развита, люди добрые, всё есть. Почему, нет?!





В агрогородке уютно и всё продумано до мелочей. Школа, детский сад, Дом культуры, игровые площадки для местной ребятни. Особое внимание молодой руководитель уделяет благоустройству.





Екатерина Зайцева, директор Вишовской средней школы:

Я считаю, что нам очень повезло с нашим председателем. Легко и просто с ним работать. Я думаю, что у него должно быть прекрасное будущее. Потому что, судя по его деловым качествам, он достоин того, чтобы заниматься таким и даже больше нагрузки получить по укреплению нашего государства.

Михаил Степанов ещё в школе мечтал связать будущую работу с лесом. И вот, в свои 26 – главный лесничий в Климовичском районе. Отводы, питомники, охотхозяйства.

Молодому специалисту всё под силу. Сейчас Михаил с коллегами задумали разнообразить лесную фауну в районе.





Ирина Недобоева, корреспондент:

Ещё в начале года Кличевский лесхоз закупил 30 благородных оленей. Животных содержат вот в таком вольере, он просторный, целых 4 гектара. Кроме того, что питаются они в естественной среде, их ещё и подкармливают. Когда животные полностью привыкнут, адаптируются к этой местности, их выпустят на волю.

В Молодёжном парламенте Михаилу доверили возглавить комиссию по экологии и Целям устойчивого развития. Коллеги уверены: и с это миссией он справится успешно.





Михаил Степанов, главный лесничий Климовичского лесхоза:

Ведь сегодня мы работаем с тем, что кто-то оставил нам. А через несколько десятков лет или даже век, кто-то будет работать с тем, что мы сейчас сделаем. Поэтому на вырубленных местах, мы высаживаем новые леса, которые в питомнике выращиваем. Наша задача – не только сохранить и приумножить то богатство, которое оставила нам природа. Но ещё и показать всему миру, какая у нас красивая, замечательная Беларусь.





Немало креативных идей и у Владимира Павловского. Только сфера молодёжная. Вот сейчас, к примеру, готовятся проводить всебелорусский этап конкурса «Властелин села» на купальском празднике в Александрии.