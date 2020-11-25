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26 ноября заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой проведёт приём граждан

25 ноября 2020 13:54
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Новости Беларуси. Формы работы с обращениями граждан самые различные. Так, завтра, 26 ноября, личный прием проведет заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 ноября заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой проведёт приём граждан-1

К Дмитрию Крутому с 10 утра обратиться с волнующими вопросами могут в том числе индивидуальные предприниматели и юрлица, а также их представители.

Прием будет вестись по предварительной записи в Минске по адресу улица Кирова, 43.

# Прием граждан # общество # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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