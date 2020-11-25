26 ноября заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой проведёт приём граждан

Новости Беларуси. Формы работы с обращениями граждан самые различные. Так, завтра, 26 ноября, личный прием проведет заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Дмитрию Крутому с 10 утра обратиться с волнующими вопросами могут в том числе индивидуальные предприниматели и юрлица, а также их представители.